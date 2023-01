The Last of Us-Community trauert: Annie Wersching, Stimme und Vorbild zu Tess, stirbt an Krebsfolgen

Am Sonntag, den 29. Januar 2023 ist Annie Wersching im Alter von 45 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkankung gestorben. Die The Last of Us-Community ist bestürzt und verschiedene Stars, wie Co-Präsident Neil Druckmann, sprachen über Twitter ihr Beileid aus und teilten gemeinsame Erinnerungen.

Ich vermisse meine alberne Freundin

Neil Druckmann, der Co-Präsident von Naughty Dog, dem Spielehersteller hinter „The Last of Us“, teilte über Twitter seine Trauer über den Verlust von Annie Wersching. Diese hatte nicht nur Tess ihre Stimme geliehen, sondern war auch das digitale Vorbild von Tess in der Spielvorlage.

Druckmann erinnert sich an Annie Wersching als wundervoller Mensch und Künstlerin. Dabei teilt er auch fröhliche Erinnerungen aus der Vergangenheit, als sie zusammen am Capturing für The Last of Us gearbeitet haben. Außerdem macht er auf eine Gofundme-Kampagne aufmerksam, um die Familie der Verstorbenen zu unterstützen.

Auch der Synchronsprecher Troy Baker von The Last of Us Protagonisten Joel Miller bekundet seine Trauer und dankt Wersching für die vielen Rollen, denen sie Leben eingehaucht hat.

Die Rollen von Annie Wersching

Annie Wersching hat nicht nur bei „The Last of Us“ Spuren hinterlassen. Sie hat in einigen Filmen wie Bruce Allmächtig oder The Surrogate mitgespielt, war aber vor allem in der Serien-Welt sehr aktiv.

Neben zahlreichen Einzelauftritten hat sie in 37 Folgen von der Serie 24 mitgespielt, sowie in 30 Folgen von Marvel`s Runaways. Zuletzt hatte sie unter anderem in Star Trek: Picard der Borg-Königin ein Gesicht gegeben.

2020 wurde Wersching mit Krebs diagnostiziert. Sie liebte ihre Arbeit, aber ihre Familie stand für sie immer an erster Stelle. Bei der Spendenkampagne für ihren verbliebenen Ehemann Stephen Full und ihre drei Kinder wurden bereits über 100.000$ gesammelt.