Gut einen Monat vor Release erhält The Last of Us 2 nun offenbar einen weiteren Trailer. Wie die Entwickler von Naughty Dog via Twitter bekannt gegeben haben, ist es bereits heute Nachmittag soweit. Ein denkbar guter Zeitpunkt, denn kurz zuvor wurde endlich der Gold-Status für das Spiel ausgerufen. The Last of Us 2 im neuen Trailer Wann erscheint der neue Trailer zu The Last of Us 2? Laut dem Twitter-Posting werden die neuen bewegten Bilder zum Action-Adventure am heutigen 6. Mai 2020 um 16 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. 05.06.20. 7:00am PT. pic.twitter.com/zSrS3SOZ6U — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 5, 2020 Wo kann ich den Trailer sehen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er auf dem YouTube-Kanal von PlayStation veröffentlicht. Immerhin fungiert Sony erneut als Publisher für die Fortsetzung des Naughty Dog-Games und auch die anderen Bewegtbilder zum Spiel befinden sich dort. Zudem wird der neue Trailer mit Sicherheit auf dem Twitter-Kanal von Naughty Dog selbst veröffentlicht. Dort wurde auch die Ankündigung des kommenden „The Last of Us 2“-Trailers getätigt, in dem man Ellie sagen hört: „Ich muss es beenden“. Gold-Status für The Last of Us 2 Zum neuen Bildmaterial gesellt sich die positive Nachricht hinzu, dass TLO2 nun endlich mit Gold glänzen kann und die Entwicklung des Spiels damit vollständig abgeschlossen wurde. Aufgrund der vorab erfolgten Leaks verkündet Creative Director Neil Druckmann die frohe Kunde mit einer emotionalen Bitte: Damit steht dem Release des Spiels am 19. Juni 2020 für die PlayStation 4 nun offenbar nichts mehr entgegen. Wer sich vorab noch das Steelbook zum Game bestellen möchte, sollte übrigens schnell sein, denn die Spezialeditionen des Spiels sind limitiert: The Last of Us 2 jetzt im exklusiven Steelbook sichern!

