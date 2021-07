The Last of Us 2: Ungenutzter Dialog zeigt, was Joel von Ellies Tattoo hält

The Last of Us 2 ist zwar mittlerweile ein Jahr erhältlich aber weiterhin gibt es unentdeckte Geheimnisse, die noch mehr zum Spiel preisgeben. Jetzt hat ein Fan einen Dialog entdeckt, der im Spiel ungenutzt ist und noch mehr zum Tattoo von Ellie enthüllt.

The Last of Us 2: Das Tattoo von Ellie kommt aus einem Comic

Das jetzt in den Daten entdeckte Gespräch zwischen Ellie und Joel ist aller Voraussicht nach aus dem Rückblenden-Kapitel „Suche nach Saiten“. Dort redet Joel über den Starlight Savage-Comic, der Lieblingsreihe von Ellie. Dabei spricht er über die Inspiration, die Ellie für ihr Tattoo hatte, das die Bisswunde am Arm verdecken soll.

Im ersten Teil von The Last of Us wurde Ellie nämlich während eines rebellischen Ausflugs in eine Mall mit ihrer damaligen Freundin Riley von einem Infizierten gebissen. Jedoch verwandelte sie sich nicht, was der Grund ist, weshalb Joel und sie überhaupt auf den Roadtrip aus dem ersten Teil gehen. Um die Wunde zu vertuschen, hatte sie vor dem Tattoo versucht diese mit Säure unkenntlich zu machen.

So sieht das Tattoo von Ellie aus:

Das ist Ellies Tattoo, das sie auf ihrem Arm im zweiten Teil trägt. ©Sony/Naughty Dog

In dem Dialog kommt raus, dass ein Charakter aus Starlight Savage eine Hologramm-Karte hat, die aussieht wie eine Motto. Da sich zu dem Zeitpunkt des Kapitels beide Figuren nur schlecht verstehen, entfacht ein Streit zwischen den beiden. Zudem hört sich Joel in dem Gespräch etwas betrunken an.

Hier ist der gesamte Dialog von uns aus dem Englischen übersetzt:

Joel: „Ich habe dieses Hologramm… Karten-Ding… bemerkt… Es ist eine Motte. Kommt dort dein Tattoo her?“

Ellie: „Ugh… Vielleicht?… Verurteilend.“

Joel: „Ich verurteile nicht. Ich bin nur neugierig.“

Ellie: „Lügner!“

Joel: „Wie ich gesagt hab, ich verurteile nicht… Ich finde, dass die Motte hübsch ist.“

Letztlich wurde das Gespräch nicht im Spiel verwendet und der Ursprung des Tattoos wird mit der Gitarre von Joel erklärt, die er Ellie schenkt. Auf dem Gitarrenhals befindet sich nämlich ebenfalls eine Motte. Die Entdeckung lässt aber darauf hoffen, dass vielleicht noch mehr unentdeckte Geheimnisse in den Daten von „The Last of Us 2“ schlummern.