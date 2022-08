The Expanse: A Telltale Series – First-Look aufs Gameplay, Trailer zeigt Camina Drummer

© Telltale Games/Deck Nine

© Telltale Games/Deck Nine

Fans der Sci-Fi-Serie The Expanse, die immer noch auf eine 7. Staffel warten, dürfen sich auf eine Videospieladaption von Telltale Games freuen. The Expanse: A Telltale Series erscheint im Sommer 2023 für alle gängigen Plattformen und ergänzt die Serie um eine Videospielerzählung.

Die Verantwortlichen haben im Rahmen der gamescom 2022 einen neuen Trailer veröffentlicht. Der sogenannte First-Gameplay-Trailer zeigt, was sich die Entwickler*innen haben einfallen lassen, um die Sci-Fi-Elemente glaubhaft in Szene zu setzen und die Geschichte zu erzählen.

The Expanse: A Telltale Series – Ersteindruck vom Gameplay

Was zeigt der Behind-the-scenes-Trailer? Zur Freude vieler Fans gibt es sogleich ein Wiedersehen mit Camina Drummer (gespielt von Cara Gee). Und ja, tatsächlich ist Cara Gee in der Telltale-Adaption mit von der Partie. Wir dürfen uns also auf ein Wiedersehen mit den Stars aus der Serie freuen.

Cara meint, dass wir hier eine verletzliche Seite von Camina kennenlernen werden, die es in der Serie gar nicht mehr geben würde. Wir entdecken also neue Facetten an ihr.

Game Director Stephan Frost von Deck Nine erzählt, dass er besonders von den Zero-Gravity-Aspekten begeistert sei, die sie im Spiel verbauen konnten. So schweben wir an einigen Stellen ohne Gravitation durch die Gegend.

Im Großen und Ganzen hätten sie nicht nur an den Charakteren und der eigentlichen Erzählung gearbeitet, sondern sogleich am Genre und wie sie es weiterentwickeln könnten.

Zudem meint Zak Garriss, V.P. Story Development bei Telltale Games, dass es verrückt sei, ein explodiertes Schiff in Einzelteilen im leeren Raum zu bestaunen – zumal man sich zwischen ihnen bewegen könne.

Insgesamt handele es sich bei The Expanse: A Telltale Series um eine persönliche Geschichte, die sehr nahe gehen soll. Das biete unter anderem der Alltag als plündernde Instanz im Expanse-Universum.

Wir sind gespannt, ob Telltale Games und Deck Nine hier ein ähnlich beeindruckende Erfahrung aus den Hut zaubern können wie die Filmschaffenden. Aber was meint ihr? Wird „The Expanse: A Telltale Series“ das nächste große Telltale-Spiel?