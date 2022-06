The Boys: Staffel 3 sorgt mit einem Besuch aus Marvels Doctor Strange 2 für Überraschung

Billy Butcher und The Boys sind zurück: Die recht brutale und von Fans gefeierte Superhelden-Serie mit Karl Urban ist mit der lang erwarteten 3. Staffel bei Amazon Prime Video an den Start gegangen.

Gleich zum Auftakt der neuen Folgen der etwas anderen Superhelden-Serie löst ein überraschender Gastauftritt Begeisterungsstürme unter den Fans aus: In einem Ausschnitt aus „Dawn of the Seven“ gibt sich Charlize Theron als Stormfront die Ehre.

The Boys: Neuer Trailer zu Staffel 3 mit Homelander, Billy Butcher und Soldier Boy ist da!

The Boys erhalten Besuch von Charlize Theron

So sieht der Gastauftritt von Charlize Theron aus: In den neuen Folgen der 3. Staffel „The Boys“ bekommen wir gleich zu Beginn einen Ausschnitt aus dem Kinostreifen „Dawn of the Seven mit den Superhelden von Vought zu Gesicht, der das Image der skrupellosen Superhelden auffrischen soll. Darin wird erklärt, wie es zum Zerwürfnis zwischen Stormfront und den Seven kam. Dabei wird eine völlig frei erfundene Version der Ereignisse erzählt, um den Ruf von Homelander (Antony Starr) zu retten.

Während die einzelnen Subs im Imagefilm sich selbst darstellen, wird die echte Stormfront (Aya Cash) im Film von Charlize Theron verkörpert. Ob wir weitere prominente Cameo-Auftritte erleben dürfen, bleibt abzuwarten.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Wer sind die Illuminati im MCU-Film?

Zuvor sorgte die Furiosa-Darstellerin aus Mad Max: Fury Road schon im neuen Marvel-Blockbuster Doctor Strange in the Multiverse of Madness für einen Überraschungsauftritt. Hier ist sie als Clea, eine Zauberin der dunklen Dimension zu sehen.

Wann geht The Boys Staffel 3 an den Start? Die neuen Folgen von „The Boys“ sind ab dem 3. Juni 2022 bei Amazon Prime Video abrufbar. Die neuen 8 Episoden werden jedoch nicht alle auf einmal gezeigt. Zum Auftakt gibt es gleich drei Folgen am Stück, die restlichen Folgen erscheinen wöchentlich bis zum großen Finale der 3. Staffel am 8. Juli 2022.

Erste Fan-Reaktionen zu Charlize Therons Cameo-Auftritt

Die Fans der Serie „The Boys“ zeigen sich begeistert von Charlize Therons überraschendem Cameo-Auftritt. Es gibt erste Stimmen, der Schauspielerin doch eine feste Rolle in der beliebten Serie zu geben. Einen kleinen Ausschnitt der ersten Reaktionen haben wir hier zusammengefasst:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen