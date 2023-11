7 vs. Wild: Wer und was ging verloren? – So verlief die Anreise

Während mittlerweile die ersten Folgen von 7 vs. Wild Teams auf freevee angelaufen sind, versorgen uns Dave und sein Team auch in diesem Jahr wieder mit spannenden Hintergrundinfos um das Survival-Format. So zeigt sich in Folge 2 des Behind the Scenes, dass die Einreise nicht gänzlich ohne Probleme vonstatten ging.

Um 14 Tage in der Wildnis zu überleben ist eine gut durchdachte Ausrüstung essentiell. Nebst Feuerstahl, Angelhaken, Wasserfilter und Co. sollte daher zumindest ein Messer zur Standardausrüstung gehören, wenn nicht gar eine kleine Säge, um die ambitionierten Bauvorhaben effektiv umsetzen können.

Aber wie stehen die Chancen, mit diesem Equipment durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen zu kommen? Wie sich im BTS zu „7 vs. Wild“ herausstellt, schien es damit jedoch überraschenderweise keine weiteren Probleme zu geben – vielmehr sorgte eine kleine Unachtsamkeit von Ann-Kathrin (Affe auf Bike) für bange Momente.

Affe auf Bike verpasst beinahe den Start von 7 vs. Wild

Der Übeltäter war ein – für die Einreise wichtiger – Zettel, den die Teampartnerin von Hannah unbedacht in ihrem Rucksack verstaute, ohne zu bedenken, dass sie diesen nochmal brauchen würde. Als sie diesen wieder hervorkramen wollte, zeigte das Flughafenpersonal jedoch wenig Geduld und unterzog Affe einer langwierigen Kontrolle.

Erst als der Rest der Reisegruppe schon längst beim gemeinsamen Abendessen saß, gesellte sich schließlich auch Ann-Kathrin dazu, die sichtlich erleichtert dem großen Abenteuer entgegensehen konnte.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

K(l)eine Verluste und Knossis Plan B

Entgegen vieler Befürchtungen, haben es alle Gepäckstücke heil nach Kanada geschafft – nichts wurde beschädigt oder ist verloren gegangen. Allerdings sorgte neben Affe auch Sascha für einen Schreckmoment: Sein Reisepass ging verloren.

Der Österreicher merkte schnell, dass er das wichtige Dokument hat liegen lassen, konnte allerdings nicht mehr zurück. Letztlich wurde der Pass vom Personal sichergestellt und fand den Weg zurück zum Besitzer, der mit dem restlichen Team (im Gegensatz zu Affe) zum Hotel fahren konnte.

Während der ungewissen Minuten schmiedete Knossi unterdessen einen wasserdichten Plan: Notfalls würde er die 14 Tage mit Fritz und Mattin verbringen und das Fischen übernehmen, während die beiden für das Bauen zuständig wären.

