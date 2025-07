The Alters im Xbox Game Pass – Meisterwerk laut Community und Kritiker

Das neue Day-One-Spiel im Xbox Game Pass, The Alters von 11 Bit Studios, hat die Herzen vieler Abonnenten im Sturm erobert. Als Meisterwerk bezeichnet, bietet dieses Spiel eine fesselnde Mischung aus Sci-Fi, psychologischen Thrillern und strategischem Basisbau. Seit seiner Veröffentlichung am 13. Juni 2025 hat es nicht nur auf Metacritic einen beachtlichen Score von 85 erreicht, sondern auch eine 88%ige Zustimmung auf Steam und 4 von 5 Sternen im Microsoft Store erhalten.

In The Alters übernimmst du die Kontrolle über Jan Dolski, einem Raumfahrer, der auf einem lebensfeindlichen Planeten gestrandet ist. Um zu überleben, muss Jan alternative Versionen von sich selbst – sogenannte „Alters“ – erschaffen, die verschiedene Lebensentscheidungen getroffen haben. Diese Alters bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten mit, die dir helfen, die Herausforderungen des Spiels zu meistern.

Die einzigartige Spielmechanik

Was macht The Alters so besonders? Eines der herausragenden Merkmale von The Alters ist seine einzigartige Spielmechanik. Du steuerst Jan, der eine riesige, radförmige Basis über die Planetenoberfläche navigieren muss, um der tödlichen Strahlung der Sonne zu entkommen. Dabei gilt es, Ressourcen zu sammeln, die Basis auszubauen und neue Räume und Module hinzuzufügen.

Die Zeit spielt eine wichtige Rolle, denn ein realer Sekundenbruchteil entspricht einer Spielminute. Das bedeutet, dass du ständig unter Druck stehst, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen, bevor die Sonne aufgeht und alles zerstört.

Die Rolle der Alters

Wie beeinflussen die Alters das Spiel? Die Alters sind zentrale Elemente des Spiels. Sie werden mithilfe eines neu entdeckten Materials namens Rapidium erzeugt und stellen alternative Versionen von Jan dar, die andere Lebensentscheidungen getroffen haben. Diese Alters haben individuelle Fähigkeiten, die dir helfen, die verschiedenen Herausforderungen des Spiels zu bewältigen.

Jeder Alter hat seine eigenen Bedürfnisse und Emotionen, und du musst regelmäßig ihren Status überprüfen. Vernachlässigst du sie, könnten sie unvorhersehbare Handlungen unternehmen, die den Spielverlauf beeinflussen.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Xbox-Community auf The Alters? Auf der Xbox Game Pass Reddit-Seite wird The Alters als „Meisterwerk“ gepriesen. Ein Beitrag betont:

„Tu dir selbst einen Gefallen und spiele The Alters. Ich habe schon lange kein Spiel mehr so genossen.“

Diese Begeisterung spiegelt sich auch in den Kommentaren wider, in denen Nutzer ihre positiven Erfahrungen teilen.

Ein Nutzer schreibt:

„Ich habe es vor ein paar Stunden beendet! Unglaubliches Spiel, ich werde wahrscheinlich noch einen Durchlauf machen.“

Solche Kommentare verdeutlichen, dass The Alters bei vielen Spielern einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Verfügbarkeit und Preis

Wie lange bleibt The Alters im Xbox Game Pass? Wie lange The Alters im Xbox Game Pass verfügbar sein wird, ist noch unklar. Microsoft und 11 Bit Studios haben dazu keine Angaben gemacht. Solange es jedoch im Game Pass ist, können Abonnenten es mit einem exklusiven Rabatt von 20% für 27 Euro erwerben.

Was hältst du von The Alters? Hast du es schon ausprobiert oder planst du, es zu spielen? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!