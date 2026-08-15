Targeted 10 Days gratis im Epic Games Store – Action läuft bis 31. August 2026

Wer ungewöhnliche Indie-Spiele mit düsterer Atmosphäre mag, kann sich derzeit Targeted 10 Days kostenlos im Epic Games Store sichern. Das First-Person-Spiel verbindet die Suche nach kleinen Veränderungen in der Umgebung mit einer Mafia-Geschichte und bleibt nach der Einlösung dauerhaft in eurer Bibliothek.

Die Gratisaktion läuft noch bis zum 31. August 2026. Anders als bei den wöchentlichen Geschenken des Epic Games Store stammt das Angebot direkt vom ungarischen Entwickler Glitchy Frame Studio.

Gratisaktion abseits der wöchentlichen Geschenke

Wie lange ist Targeted 10 Days kostenlos erhältlich? Die Vollversion kann bis zum 31. August 2026 mit 100 Prozent Rabatt beansprucht werden. Nach dem Abschluss des kostenlosen Bestellvorgangs gehört das Spiel dauerhaft zum jeweiligen Epic-Konto.

Der im Epic Games Store angezeigte Vergleichspreis fällt außergewöhnlich hoch aus und entspricht nicht dem üblichen Preisniveau des Spiels auf Steam. Das Studio wählte den auffälligen Preis nach eigener Aussage bewusst, um mehr Aufmerksamkeit für die Veröffentlichung zu erzeugen. Für die aktuelle Aktion spielt dieser Wert ohnehin keine Rolle, da kein Kaufpreis anfällt.

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Die Aktion ist nicht mit dem regulären wöchentlichen Gratisprogramm zu verwechseln. Dort wird Caravan SandWitch noch bis zum 20. August 2026 angeboten. Anschließend soll Cardpocalypse als nächste kostenlose Vollversion folgen, während für Albion Online ein kostenloses kosmetisches Paket angekündigt ist.

Mafia-Szenario trifft auf Anomalien

Worum geht es in Targeted 10 Days? Ihr übernehmt die Rolle eines ehemaligen Mafia-Mitglieds, das gegen den eigenen Don aussagen möchte. Die Familie betrachtet euch deshalb als Verräter und versucht, die bevorstehende Aussage mit allen Mitteln zu verhindern.

Jeder Durchgang führt in eine unterirdische Garage, in der das eigene Fahrzeug abgestellt ist. Bevor ihr einsteigt, müsst ihr die Umgebung sorgfältig auf Manipulationen, verdächtige Gegenstände und andere Veränderungen untersuchen. Ist alles normal, darf die Fahrt fortgesetzt werden. Entdeckt ihr dagegen eine Anomalie, solltet ihr sofort zum Aufzug zurückkehren und Hilfe rufen.

Das Spielprinzip erinnert an The Exit 8, erhält durch die realistische Noir-Optik und das Mafia-Thema aber eine eigene Identität. Laut Glitchy Frame Studio können mehr als 230 unterschiedliche Hinweise und Veränderungen zufällig auftauchen. Dadurch sollen selbst wiederholte Durchgänge neue Situationen bieten.

Der normale Modus lässt sich abhängig von der Beobachtungsgabe in etwa 10 bis 30 Minuten abschließen.

Der schwere Modus bietet zusätzliche Abschnitte und mehr Anomalien.

Der T-99-Modus verlangt eine erfolgreiche Serie über 99 Tage.

Ein paranormaler Modus ergänzt übernatürliche Fallen und Horror-Elemente.

Eine integrierte Speedrun-Funktion ermöglicht Zeitvergleiche mit Freunden. Dank der Speicherfunktion können längere Versuche unterbrochen und später fortgesetzt werden. Deutsche Bildschirmtexte werden ebenfalls unterstützt.

Weitere kostenlose PC-Aktionen betreffen aktuell Deponia auf Steam sowie die erste Staffel von The Walking Dead. Für den 2. September 2026 ist außerdem eine Gratisaktion zu Before Your Eyes angekündigt.

Werdet ihr Targeted 10 Days kostenlos mitnehmen, oder ist euch das Anomalien-Genre inzwischen zu vertraut? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.