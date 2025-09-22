Neues Mafia-Spiel bestätigt – Carina Conti enthüllt Pläne im Livestream

Die Mafia-Spielreihe erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit und zieht dich in die Welt der organisierten Kriminalität. Die kürzlich erschienene Meldung, dass ein neues Mafia-Spiel in Arbeit sein könnte, hat für Aufsehen gesorgt. Diese Nachricht basiert auf einer Aussage von Carina Conti, der Schauspielerin von Isabella Torrisi in Mafia: The Old Country, während eines Twitch-Livestreams, in dem sie behauptete, dass ein weiteres Spiel in der Serie bereits grünes Licht erhalten habe.

Details zu Mafia: The Old Country

Was macht Mafia: The Old Country besonders? Mafia: The Old Country, entwickelt von Hangar 13 und veröffentlicht von 2K, ist der vierte Hauptteil der beliebten Mafia-Serie. Das Spiel, das als Prequel fungiert, spielt im frühen 20. Jahrhundert in der fiktiven Stadt San Celeste in Sizilien. Es erzählt die Geschichte von Enzo Favara, der sich der Torrisi-Familie anschließt.

Obwohl das Spiel keine offenen Welten wie sein Vorgänger Mafia III bietet, überzeugt es durch eine fokussierte, lineare Erzählweise. Es erhielt gemischte Kritiken, wobei die schöne sizilianische Landschaft gelobt, die Geschichte jedoch als klischeehaft kritisiert wurde.

Neues Mafia-Spiel in Planung?

Was ist über das neue Spiel bekannt? Laut Carina Conti könnte das neue Spiel entweder ein direktes Sequel oder eine eigenständige Geschichte sein. Die Frage, ob das neue Spiel wieder auf eine lineare Erzählweise wie in den ersten beiden Teilen setzen wird oder ob es zu einem offenen Gameplay wie in Mafia III zurückkehrt, bleibt offen. Der Fokus von Mafia: The Old Country lag auf einer linearen Erfahrung zum Preis von 50 Euro, und es bleibt abzuwarten, ob der Nachfolger diesem Trend folgen wird.

Die Schauspielerin erwähnte auch, dass die Spiele oft als eigenständige Geschichten konzipiert sind, die dennoch im selben Universum miteinander verwoben sind. Dies lässt Raum für Spekulationen darüber, wie das neue Spiel sich in die bestehende Serie einfügen könnte.

Aktuelle Entwicklungen bei Hangar 13

Warum ist Hangar 13 ein wichtiger Spieler in der Gaming-Welt? Hangar 13, gegründet 2014 als Teil von 2K, hat sich mit Spielen wie Mafia III und Mafia: The Old Country einen Namen gemacht. Das Studio hat seinen Sitz in Novato, Kalifornien, und verfügt über weitere Standorte in Brünn, Prag und Brighton.

In den letzten Jahren hat Hangar 13 einige Herausforderungen gemeistert, darunter die Absage eines Spiels namens Volt und personelle Umstrukturierungen. Die Bestätigung, dass ein neues Mafia-Spiel in der Entwicklung ist, könnte eine positive Wende für das Studio bedeuten.

Erwartungen und Hoffnungen der Fans

Welche Erwartungen haben Fans an das neue Mafia-Spiel? Trotz des begrenzten Erfolgs von Mafia: The Old Country, das auf Steam einen Höchststand von etwas mehr als 35.000 gleichzeitigen Spielern erreichte, sind die Fans gespannt auf das nächste Kapitel der Serie. Die Möglichkeit eines neuen Spiels lässt die Hoffnung auf eine Fortsetzung der faszinierenden Geschichten und Charaktere der Mafia-Serie aufleben.

Hangar 13 arbeitet weiterhin an Updates für Mafia: The Old Country, um das Spielerlebnis zu verbessern. Diese kontinuierliche Unterstützung könnte darauf hindeuten, dass das Studio auch für zukünftige Projekte gut gerüstet ist.

Was denkst du über die Möglichkeit eines neuen Mafia-Spiels? Teile deine Meinung in den Kommentaren!