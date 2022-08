Mafia feiert 20-jähriges Jubiläum und ein neuer Teil ist schon in Entwicklung

Vor ziemlich genau 20 Jahren erschien das erste Mafia von Illusion Softworks für den PC. Zwei Jahre später kamen dann die Versionen für PlayStaton 2 und Xbox. 2010 und 2016 folgten mit Mafia 2 und Mafia 3 zwei eigenständige Nachfolger, bevor 2020 das Remake von Teil 1 und die gesamte Trilogie in verbesserten Versionen erschien.

Während besonders „Mafia 3“ eher gemischte Gefühle hervorgerufen hat, gelten die ersten beiden Teile bis heute als absolute Klassiker. Zum 20-jährigen Jubiläum blicken die Entwickler*innen jetzt noch einmal auf die Serien- und Entwicklungsgeschichte zurück und haben obendrein eine freudige Überraschung im Gepäck.

20 Jahre Mafia

In einem Interview auf der offiziellen Website kommen General Manager Roman Hladík, Head of Production and Media Director Tomáš Hřebíček und Game Director Alex Cox zu Wort. Sie erzählen ein bisschen über die Anfänge von „Mafia“ und wie die Anforderungen und die Teams mit den Jahren immer weiter gewachsen sind.

© 2K

Ursprünglich wurden die Spiele in Tschechien entwickelt, seit Teil 3 befindet sich aber ein großer Teil der Mitarbeiter*innen in den USA. Hladík und Hřebíček sind von Anfang an dabei, während Cox bei „Mafia 2“ dazugestoßen ist. Im Interview werden ein paar Hintergründe zu den Entwicklungen verraten und es geht um die Highlights der Serie selbst. Das Beste heben sich die drei Entwickler aber bis zum Schluss auf.

Ein neuer Teil wird schon entwickelt

Zum Abschluss wird Hladík nämlich gefragt, wie die Zukunft von „Mafia“ aussieht. Daraufhin antwortet der Entwickler mit einer großen Neuigkeit:

„Ich freue mich, offiziell bekannt geben zu dürfen, dass die Entwicklungsarbeiten für das neue Mafia-Spiel begonnen haben! Während die Veröffentlichung noch einige Jahre entfernt ist und wir zurzeit keine weiteren Details teilen können, können wir es kaum erwarten, die beliebte Saga weiterzuführen und unsere Fans in neue Geschichten eintauchen zu lassen.“

In ein paar Jahren erwartet uns also tatsächlich ein neues Spiel im „Mafia“-Universum. Nach dem Release der Trilogy und der Definitive Edition war es ruhig um die Reihe geworden, viele sahen darin gewissermaßen einen Abschluss. Diese Annahme wird jetzt wiederlegt. Die Erfolgsgeschichte wird also auch nach 20 Jahren immer noch weiter geschrieben.