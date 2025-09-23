Sworn jetzt im Xbox Game Pass – Rette Camelot vor König Artus‘ dunkler Seite

Sworn, ein faszinierendes roguelike Action-RPG, wurde kürzlich zur Xbox Game Pass Ultimate-Bibliothek hinzugefügt. Entwickelt von Windwalk Games und veröffentlicht von Team17, bietet Sworn chaotische Action für ein bis vier Personen. Du kannst in die Rolle von Abenteurern schlüpfen, die versuchen, eine dunkle Version von Camelot vor dem korrumpierten König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde zu retten. Die Veröffentlichung von Sworn am 23. September 2025 markiert das Ende seiner Early-Access-Phase und stellt gleichzeitig die zehnte Veröffentlichung im Xbox Game Pass im September dar.

Einzigartige Merkmale von Sworn

Was macht Sworn besonders? Sworn bietet eine beeindruckende Anzahl von über 1.600 „Sehr positive“ Bewertungen auf Steam. Die Spieler loben die cel-shaded Grafik, inspiriert von Michael Mignola, dem Schöpfer von Hellboy. Darüber hinaus sind mehrere freischaltbare Charaktere verfügbar, und das Spiel zieht Inspirationen aus dem beliebten Spiel Hades.

Die Action in Sworn wird durch seine mutigen und selbstbewussten Tintenlinien visuell verstärkt, und es ist bekannt für seine dynamischen Kämpfe und das aufregende Spielerlebnis. Das Spiel ist sowohl für Einzelspieler als auch für Koop-Gaming-Sessions optimiert, was es zu einem vielseitigen Titel für den Xbox Game Pass macht.

Verfügbarkeit und zukünftige Pläne

Wann wird Sworn für alle Xbox Game Pass-Nutzer verfügbar sein? Während Sworn derzeit nur über die Xbox Game Pass Ultimate- und PC Game Pass-Mitgliedschaften zugänglich ist, könnte es, basierend auf früheren Trends, zwischen März und September 2026 in die Standard-Bibliothek aufgenommen werden. Bis dahin erweitert es das ständig wachsende Angebot an Roguelike-Spielen im Xbox Game Pass.

Sworn wird mit anderen populären Titeln im Xbox Game Pass konkurrieren, einschließlich Hades, das am 19. September 2025 zurückgekehrt ist. Die Verfügbarkeit über Xbox Cloud Gaming ermöglicht es dir, Sworn auch auf älteren Konsolen zu spielen, obwohl es keine spezielle Xbox One-Version gibt.

Kommende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass

Welche weiteren Spiele kommen bald zum Xbox Game Pass? Neben Sworn erwarten dich in naher Zukunft noch weitere spannende Titel. Am 25. September 2025 kommen sowohl Visions of Mana als auch Peppa Pig: World Adventures in den Game Pass. Fünf Tage später folgt Lara Croft and the Guardian of Light.

Am 30. September 2025 ist jedoch nicht nur die Ankunft des Tomb Raider Spin-offs zu erwarten, sondern auch die Entfernung von drei Ninja Gaiden-Spielen aus dem Angebot des Xbox Game Pass.

Ein Blick auf Team17

Wer ist der Publisher von Sworn? Team17, bekannt für die ikonische Worms-Reihe, ist der Publisher von Sworn. Das britische Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1990 einen Namen gemacht und ist bekannt für die Entwicklung und Veröffentlichung von Indie-Spielen.

Mit einem starken Fokus auf kreative und innovative Spiele bietet Team17 eine Plattform für Entwickler, um ihre einzigartigen Visionen zu verwirklichen. Sworn ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Team17 und talentierten Entwicklern wie Windwalk Games.

Was hältst du von der Aufnahme von Sworn in den Xbox Game Pass? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!