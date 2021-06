Super Smash Bros. Ultimate: Tekkens Kazuya gesellt sich zur Kämpferriege

Super Smash Bros. Ultimate kam bereits Ende 2018 auf den Markt und doch schafft es das Fighting Game noch immer, erneut von sich Reden zu machen. Das meistverkaufte Kampfspiel der Welt hat bis heute nicht nur einen Haufen Preise abgeräumt, es überrascht seine Fans auch immer wieder mit neuen spielbaren Charakteren.

So wurde auf der diesjährigen E3 während der Nintendo Direct ein weiterer Kämpfer vorgestellt, der sich schon bald zu der großen Riege an Streitern hinzugesellen soll.

Super Smash Bros. Ultimate: Kazuya aus Tekken betritt den Ring

Dass es eine Kollaboration zwischen Nintendo und Bandai Namco geben würde, die sich um die weltberühmte Tekken-Reihe dreht, war bereits seit geraumer Zeit bekannt, in welcher Form diese umgesetzt wird, haben wir aber erst während der E3 2021 erfahren. So soll es sich bei Super Smash Bros. Ultimate x Tekken um einen kostenpflichtigen DLC handeln, der an einem noch unbekannten Releasetermin veröffentlicht werden soll.

Im ersten Trailer zu der Ankündigung sehen Fans auch bereits einen der beiden Kämpfer, die sich zu der Kämpferriege in „Super Smash Bros. Ultimate“ hinzugesellen werden. Dabei handelt es sich um niemand geringeres als Kazuya Mishima, der Sohn von Heihachi Mishima und Enkel von Jinpachi Mishima. In dem kurzen Video sehen wir, wie Kazuya einen Kämpfer aus Smash Bros. nach dem anderen besiegt und in einen Vulkan wirft. So viel zum Thema Dominanz zeigen.

Doch nicht nur dieser Kämpfer, der seit dem ersten Tekken ein spielbare Charakter ist und lediglich in Tekken 3 eine Runde ausgesetzt hat, wird in dem neuen DLC dabei sein, sondern auch sein Vater Heihachi. Von dem alten Herrn gibt es bis zu diesem Zeitpunkt aber noch keine bewegten Bilder. Dafür verspricht Nintendo, dass andere Figuren aus dem Tekken-Universum einen Auftritt in der Erweiterung haben werden. Welche Figuren gemeint sind und in welchem Umfang sie auftauchen werden, ist jedoch ebenfalls noch unbekannt.

©Nintendo/Bandai Namco.

Vorstellung im Juni: Wann wir also genau mit dem neuen DLC rund um Tekken rechnen dürfen steht noch genauso in den Sternen wie einige Details zu der Erweiterung. Dafür gab Producer Masahiro Sakurai bekannt, dass der neue Kämpfer am 28. Juni 2021 näher beleuchtet wird und wir zu diesem Zeitpunkt eine umfangreiche Vorstellung seiner Fähigkeiten und Besonderheiten erhalten werden.