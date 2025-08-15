Super Paper Mario – Das unterschätzte RPG-Meisterwerk mit düsterer Story

In der Welt von Paper Mario gibt es zwei markante Epochen: Die goldene Ära der charakter- und storybasierten RPGs und die experimentelleren Spiele mit einfacheren Mechaniken. Viele erinnern sich gerne an Paper Mario: Die Legende vom Äonentor aus dem Jahr 2004 als ihren Favoriten. Doch ein Spiel aus der Mitte dieser Epochen verdient ebenso, wenn nicht sogar mehr Anerkennung.

Super Paper Mario, das 2007 für die Wii veröffentlicht wurde, fungiert als Brücke zwischen diesen beiden Epochen. Während Die Legende vom Äonentor oft gelobt und Sticker Star kritisiert wird, ist die Diskussion um Super Paper Mario weitaus komplexer. Es vereint kreative Charakterisierungen und Storytelling der ersten Spiele mit einem originellen, erfolgreichen Kampfsystem der späteren Titel.

Die Geschichte von Super Paper Mario

Warum hat Super Paper Mario die beste Geschichte? Einig sind sich die Fans darüber, dass Super Paper Mario mit einer hervorragenden Geschichte überzeugt. Was als typische Entführung von Prinzessin Peach beginnt, entwickelt sich zu einer düsteren Erzählung, in der es darum geht, das gesamte Universum zu retten.

Die originellen Charaktere, insbesondere die Bösewichte, bleiben in Erinnerung. Mimi, die Gestaltwandlerin, bringt ein Element des Körperhorrors in die Serie, und der Otaku-Chamäleon Francis sorgt für einige der lustigsten Momente in einem Mario-Spiel. Die Handlung präsentiert dramatische Wendungen wie Luigi, der zu Mr. L wird, oder Mario, der sich buchstäblich in der Hölle wiederfindet.

RPG-Elemente in Super Paper Mario

Ist Super Paper Mario ein echtes RPG? Die kontroverseste Neuerung ist das Echtzeit-Kampfsystem, das die Plattforming-Elemente eines traditionellen Mario-Spiels in die Paper Mario-Welt einführt. Manche sehen es daher nicht als RPG, doch es besitzt typische RPG-Elemente wie Trefferpunkte, Erfahrungspunkte, Level und Gegenstände.

Das Spiel bietet weiterhin eine Charakterentwicklung und ermöglicht den Wechsel zwischen Mario, Luigi, Peach und Bowser, um deren einzigartige Fähigkeiten strategisch einzusetzen. Dies macht das Spiel zugänglicher, ohne die Identität der Serie zu verlieren. Super Paper Mario ist ein unterhaltsames Erlebnis, das trotz seines experimentellen Ansatzes seinen Platz in der Paper Mario-Serie verdient.

Ein unterschätztes Meisterwerk

Warum verdient Super Paper Mario mehr Anerkennung? Auch wenn es nicht jedermanns Favorit ist, sollte Super Paper Mario als gleichwertig mit den ersten beiden Spielen der Serie betrachtet werden. Mit seiner düsteren, komplexen und emotionalen Geschichte sowie seiner innovativen RPG-Mechanik gehört es zu den besten Titeln der legendären Paper Mario-Serie.

