Super Mario Revolution – Diese 8 Charaktere verdienen mehr Beachtung!

Im Laufe der Jahre sind in den Mario-Spielen Hunderte von Charakteren aufgetaucht, doch nicht alle haben die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhalten. Einige dieser Charaktere sind fast in Vergessenheit geraten oder haben nie die Hauptrolle bekommen, die sie verdienen. Hier sind acht übersehene Super Mario-Charaktere, die mehr Anerkennung verdienen.

Prinzessin Daisy

Wer ist Prinzessin Daisy? Daisy ist eine der besten Athletinnen im Pilzkönigreich und hat sich schnell als beliebter Charakter in der Mario Party-Reihe etabliert. Ihre erste spielbare Rolle in einem Mario-Platformer hatte sie in Super Mario Bros. Wonder. Ihre Popularität steigt stetig, und viele hoffen auf ein Spiel, das sich auf Daisy konzentriert. Es wäre spannend, sie zusammen mit Peach die Mario Bros. retten zu lassen.

Mouser

Warum ist Mouser ein vergessener Charakter? Mouser hat seinen ersten Auftritt in Super Mario Bros. 2 und ist seitdem weitgehend aus dem Bild verschwunden. Abgesehen von einigen Auftritten in Super Smash Bros. ist er selten zu sehen. Mouser ist ein charismatischer Gegner, und Nintendo könnte mit seinen vielen Aliasen aus der Super Mario Bros. Super Show! kreativ werden.

Mushbert

Was macht Mushbert so besonders? Mushbert hatte seinen einzigen Auftritt in Mario Party Advance. Er ist ein Toad, der Anime liebt und Sonnenbrillen drinnen trägt. Sein cooler Look und seine Persönlichkeit machen ihn zu einem Charakter, den Nintendo unbedingt zurückbringen sollte.

Pom Pom und Boom Boom

Wie könnten Pom Pom und Boom Boom mehr in den Vordergrund treten? Pom Pom und Boom Boom tauchten erstmals als Bosse in Super Mario 3D Land auf und sind seither in mehreren Neben-Mario-Spielen zu sehen. Dieses Duo gehört zu Bowsers Elitekräften, und es wäre großartig, sie in einem neuen Mario-Rollenspiel mit noch mehr Persönlichkeit zu erleben.

Poopa La Koopa

Wer ist Poopa La Koopa? Poopa La Koopa ist Bowsers Großvater und wurde in der Super Mario Bros. Super Show! erwähnt. Viel mehr ist über ihn nicht bekannt. Mit einem Zeitreise-Element könnte Nintendo die Mario Bros. auf eine Reise schicken, um den Urheber von Bowsers Schurkenweg zu treffen.

Roy Koopa

Warum brauchen wir mehr von den Koopalingen? Die Koopalings sind immer ein willkommenes Element in Mario-Spielen, und Roy Koopa sticht mit seinen coolen Sonnenbrillen besonders hervor. Ob Roy, Lemmy, Wendy oder ein anderer Koopaling – mehr Auftritte wären wünschenswert.

Waluigi

Warum hat Waluigi noch keine Hauptrolle? Waluigi, der ursprünglich in Mario Tennis debütierte, hat noch keine eigene Hauptrolle erhalten. Seine Popularität ist ungebrochen, und es ist an der Zeit, dass Nintendo ihm ein eigenes Abenteuer, ähnlich wie Luigi’s Mansion, widmet.

Wanda

Wer ist Wanda? Wanda trat erstmals 1993 in Mario und Wario auf. Obwohl sie hauptsächlich in diesem Spiel vorkommt, wäre es an der Zeit, sie in einem neuen Mario-Spiel oder als DLC-Figur in Mario Kart World wiederzusehen. Wanda hat es verdient, einen weiteren Auftritt zu bekommen.

Was denkst du? Welche dieser Charaktere würdest du gerne in einem zukünftigen Mario-Spiel sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!