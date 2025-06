Super Mario Party Jamboree Update: Nervige Bugs endlich behoben!

Super Mario Party Jamboree hat kürzlich ein neues Update erhalten, das auf beiden Plattformen, Nintendo Switch 1 und Switch 2, verfügbar ist. Auch wenn dieses Update keine neuen Inhalte bringt, wurde es veröffentlicht, um mehrere nervige Bugs zu beheben, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben könnten.

Was wurde im neuesten Update verbessert?

Welche Bugs wurden behoben? In der neuesten Version 2.0.0, die am 17. Juni 2025 veröffentlicht wurde, hat Nintendo mehrere Fehler behoben, die das Spiel störten. Dazu gehört ein Problem, bei dem Nutzer nicht den Erfolg „Besiege Imposter Bowser zum ersten Mal“ freischalten konnten, wenn Bowser Kaboom Squad endete.

Ein weiterer behobener Fehler betraf das Spiel „Party-Planner Trek“, bei dem das Spiel nicht mehr fortgesetzt werden konnte, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt wurden. Außerdem wurde ein Problem gelöst, bei dem CPUs von ungenutzten, aber verbundenen Controllern in bestimmten Minispielen gesteuert werden konnten.

Weitere Verbesserungen im Spiel

Was gibt es noch Neues? In „Jr.’s Jauntlet“ wurden Spieler manchmal von Thwomps Angriff aus der Arena gestoßen, was nun behoben wurde. Im Minispiel „Three Throw“ gab es ein Problem, bei dem Spieler manchmal keine Punkte erhielten, obwohl sie ein Tor erzielten.

Ein ärgerlicher Bug, bei dem das Item „Mushroom Tickets“ nach einmaliger Benutzung unter bestimmten Bedingungen verschwand, wurde ebenfalls behoben. Diese Fehlerkorrekturen zielen darauf ab, das Spielerlebnis angenehmer zu gestalten.

Was steht für Mario-Fans an?

Welche Neuigkeiten gibt es für die Zukunft? Neben diesem Update haben Mario-Fans in den letzten Wochen viel erlebt, insbesondere mit dem großen Upgrade von Super Mario Party Jamboree und Jamboree TV. Allerdings ist die Zukunft von Mario momentan ungewiss. Viele warten auf eine Fortsetzung von Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch 2, aber die Entwickler scheinen sich auf Donkey Kong Bananza zu konzentrieren.

Mit einem neuen Mario-Film, der 2026 erscheinen soll, könnte Nintendo jedoch etwas Großes planen, um diesen Release zu begleiten. Der Super Mario Bros. Film wurde im selben Jahr wie Super Mario Bros. Wonder veröffentlicht, daher besteht die Hoffnung, dass die Mario-Fans im nächsten Jahr erneut überrascht werden.

Deine Meinung ist gefragt!

Hast du eines der Probleme in Super Mario Party Jamboree erlebt? Hast du das Upgrade-Paket für die Nintendo Switch 2 gekauft? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns! Wir sind gespannt auf deine Meinung.