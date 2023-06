Mit Spannung blicken wir auf die kommende 5. Staffel des Serienhits Stranger Things bei Netflix, die die erfolgreiche Mysteryserie zum Abschluss bringen soll. Während derzeit noch mit Hochdruck an den finalen Folgen gearbeitet wird, kündigt sich ein neuer Überraschungsgast für das große Showdown der Hawkins-Kids gegen den übermächtigen Gegenspieler Vecna von Upside Down an.

Niemand geringeres als Terminator-Star Linda Hamilton (aka Sarah Connor) kündigt ihren Besuch in Hawkins an. Die Bombe ließ ihr ehemaliger Mitstreiter, der Terminator (!) alias Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich im Rahmen des Live-Fan-Events TUDUM platzen. Schwarzenegger selbst hat ebenso einen guten Grund zum Feiern, wurde doch gerade erst seine neue Actionserie FUBAR bei Netflix um eine 2. Staffel verlängert.

Sarah Connor-Darstellerin Linda Hamilton besucht Hawkins

Linda Hamilton verkörperte erstmals ihre ikonische Rolle als knallharte Sarah Connor im Kampf gegen die Killermaschine aus der Zukunft im ersten Terminator-Film von Regisseur James Cameron aus dem Jahr 1984, gefolgt von Terminator 2 – Tag der Abrechnung aus dem Jahr 1991. Für den bislang letzten Teil Terminator: Dark Fate der Kultreihe, erneut von Cameron entwickelt, schlüpfte die Hollywoodschauspielerin nach 28 Jahren erstmals wieder in ihre legendäre Rolle als Sarah Connor.

Für welchen Part sie nun in Stranger Things 5 vorgesehen ist, wurde noch nicht verraten. Auch sonst hüllen sich die Serienmacher in Schweigen, was wir in der finalen Staffel alles erwarten dürfen. Erste Hinweise gab es bereits vorab mit der Enthüllung des ersten Episoden-Titels: Chapter One: The Crawl.

Stranger Things-Fans feiern Sarah Connor-Darstellerin

Die ersten Reaktionen der Fans zur Besetzung von Linda Hamilton lösten einen regelrechten Begeisterungssturm aus. Wir haben ein paar der vielen positiven Reaktionen im Netz einmal gesammelt.

Stranger Things Finale nicht vor 2024

Derweil gehört die gefeierte Netflix-Serie ebenso zu den Produktionen, die derzeit von dem anhaltenden Autorenstreik in Hollywood betroffen sind. In einem persönlichen Statement der Duffer-Brüder zeigten sie ihre Solidarität mit den vielen Drehbuchautoren, die derzeit für bessere Bezahlung und mehr Anerkennung auf die Straße gehen.

Die Beteiligung der „Stranger Thrings“-Macher an dem großangelegten Streik löste eine Welle der Sympathie unter den Fans und Kollegen in Hollywood aus. Netflix dürfte das weniger beunruhigen, haben die beiden Serienmacher doch laut früherer Aussagen bereits die Drehbücher für das große Finale weitgehend fertiggestellt. Ein Starttermin für die finale Staffel ist dennoch nicht vor 2024 zu erwarten.

Der enorme weltweite Erfolg von Stranger Things wächst inzwischen zu einem umfangreichen Franchise heran. Neben der Hauptserie gibt es bereits ein gleichnamiges Theaterstück, eine geplante Anime-Serie namens Stranger Things Tokyo als Spin-off sowie einen Roman namens Stranger Things: Flight of Icarus über die Vorgeschichte von Publikumsliebling Eddie.

Das dürfte nur der Anfang von vielen weiteren Produktionen sein, die nach dem Finale das Serienuniversum bereichern werden.