Netflix hat in den vergangenen Monaten fast schon im Geheimen eine neue Action-Komödie entwickelt, in der niemand Geringeres als Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielt. Damit wirkt der Actionstar erstmals in einer Serie mit, stand er bislang eher für’s Kino vor der Kamera.

In FUBAR ist er im Vater-Tochter-Gespann mit Monica Barbaro (seine Filmtochter) – bekannt aus dem Kassenschlager „Top Gun: Maverick“ – zu sehen, die beide verdeckt für die CIA im Einsatz sind – ohne dass der eine vom anderen Beschied weiß. Eine ähnliche Situation gab es schon in seiner beliebten Actionkomödie „True Lies“.

Seht hier den ersten (leider noch sehr kurzen) Teaser-Trailer zur Serie FUBAR, was soviel wie Fucked Up Beyond Any Recognition bedeutet, zu deutsch: Man ist total am Arsch! Netflix schickt die achtteilige Miniserie am 25. Mai an den Start, lange müssen wir also nicht warten!

Worum geht es in FUBAR?

In Zentrum steht Schwarzenegger als Geheimagent der CIA namens Luke, der seine Aktivitäten für die Firma seiner erwachsenen Tochter Emma (Monica Barbaro) geheimhält. Was er aber nicht ahnt ist, dass Emma ebenfalls als CIA-Agentin tätig ist und ihrerseits ihrem Vater von ihren geheimen Aktivitäten nichts verrät. Dann gerät das Doppelleben der beiden plötzlich ins Chaos, als sie überraschenderweise für den gleichen Auftrag eingesetzt werden.

Die Serie verspricht ein dynamisches Duo mit viel Action, wilden Verfolgungsjagden und einer gehörigen Prise schwarzem Humor.

Erste Besetzung mit Gabriel Luna bestätigt

Die weitere Besetzung mit Jay Baruchel und Gabriel Luna (Tommy aus The Last of Us-Serie) kann sich ebenso sehen lassen. Es spielen außerdem Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris und Fabiana Udenio mit.

Hinter der Action-Komödie steht Nick Santora, der bereits als Drehbuchautor für erfolgreiche Serien wie die HBO-Mafiaserie „Die Sopranos“ oder „Prison Break“ tätig war. Zudem zeichnet er für die Amazon-Erfolgsserie Reacher nach den Jack-Reacher-Büchern und Filmen mit Tom Cruise verantwortlich.

Sobald ein erster richtiger Trailer sowie mehr Details zur Handlung bekannt sind, erfahrt ihr es hier auf PlayCentral.de als erstes.

