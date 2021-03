„Ill be Back!“ versprach einst Arnold Schwarzenegger als legendärer Terminator in der gleichnamigen Kultfilmreihe. Sein Versprechen sollte er 2019 im neuen Film Terminator: Dark Fate einlösen, doch der große Erfolg blieb leider aus.

Der neue Terminator-Film von James Cameron, der inzwischen die Rechte an der Science-Ficiton-Reihe wieder in den eigenen Händen hält, versprach neben Arnie auch ein Wiedersehen mit Linda Hamilton als Sarah Connor sowie die Einführung neuer Helden und eines neuen Terminators.

Versprochen hatte sich Cameron eine Wiederbelebung der Reihe, doch belohnt wurde er nicht. Bei einem Budget von rund 185 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit nicht mehr als 261 Millionen Dollar ein – und das trotz eines R-Ratings.

© Paramount Pictures/Skydance Media

Terminator: Anime-Serie von „Ghost in the Shell“-Machern

Nun soll die Kultreihe dennoch fortgesetzt werden – doch nicht so wie von vielen Fans zunächst erwartet: Netflix kündigt eine Terminator Anime-Serie an.

The most terrifying killing machine in sci-fi history is back, just like it promised. Project Power’s Mattson Tomlin and legendary anime studio Production I.G are teaming up for an animated series set in the Terminator universe. — NX (@NXOnNetflix) February 26, 2021

Hinter dem neuen Projet steckt Mattson Tomlin, der die Serie als Autor und Showrunner für Netflix umsetzen wird. Derzeit arbeitet er gemeinsam mit Regisseur Matt Reeves an dem neuen und düsteren DC-Film The Batman-Film mit Robert Pattinson:

„Jeder, der meine Art zu schreiben kennt, weiß, dass ich daran glaube, richtig groß auszuholen und auf das Herz zu zielen. Ich fühle mich geehrt, dass Netflix und Skydance mir die Möglichkeit gegeben haben, mich ‚Terminator‘ auf eine mutige Weise zu nähern, die Konventionen bricht und Erwartungen untergräbt“, so Tomlin.

© Paramount Pictures/Skydance Media

Produziert wird die „Terminator“-Anime-Serie von Skydance gemeinsam mit dem japanischen Animationsstudio Production I.G. Das in Tokio ansässige Studio ist neben vielen Anime-Produktionen vor allem bekannt für Ghost in the Shell-Franchise einschließlich der neuen Anime-Serie für Netflix mit dem Titel Ghost in the Shell: SAC 2045 als direkte Fortsetzung der beliebten Anime-Serie „Stand Alone Complex“.

Wann die „Terminator“ Anime-Serie auf Netflix an den Start geht, steht noch aus. Auch über die Handlung wird noch nichts verraten. Unklar ist somit, an welcher Stelle die Anime-Serie in der Filmreihe einzusortieren ist oder ob sie gar ein Reboot der Reihe darstellen wird. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.