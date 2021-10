Stranger of Paradise Final Fantasy Origin jetzt vorbestellen – Preorder-Guide

Das neuste Spin-off zum „Final Fantasy“-Franchise feiert am 18. März 2022 den Release auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC – und ihr könnt Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ab sofort bei ausgewählten Onlineshops vorbestellen. Alles, was ihr vorab über das Spiel wissen müsst und wo ihr es kaufen könnt, erfahrt ihr in diesem Preorder-Guide.

Vorbestellen: Bei diesen Shops könnt ihr das Spiel kaufen!

Final Fantasy Origin erscheint zwar erst im Frühjahr 2022, allerdings habt ihr womöglich bereits die Trial-Version 1 und 2 gezockt und seid von der Idee des Spin-offs überzeugt? Dann könnt ihr das Spiel jetzt vorbestellen und euch einen Vorbestellerboni sichern.

Der Titel ist bei folgenden Händlern erhältlich. Und zwar in einfacher Ausführung und in einer höherwertigeren mit einem Steelbook. Das Steelbook ist ein Vorbesteller-Bonus. Das gibt es jetzt bei Amazon. Der Preis ist übrigens überall gleich. Das Spiel kostet auf jeder Plattform 69,99 Euro (und das gilt auch für die Steelbook-Edition).

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Standard Edition vorbestellen bei MediaMarkt:

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Standard Edition vorbestellen bei Saturn:

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Standard Edition vorbestellen bei GameStop und Amazon:

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – Steelbook vorbestellen:

Alle Infos zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Wann erscheint Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Der Release von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin fällt auf einen Freitag, und zwar den 18. März 2022.

Für welche Plattformen erscheint das Spiel? „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ wird für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Von wem wird Stranger of Paradise Final Fantasy Origin entwickelt? Das Spiel wird nicht von Square Enix selbst entwickelt, sondern von den Nahkampfspezialisten von Koei Tecmo und Team Ninja, die bereits mit Titeln wie Nioh 2 überzeugen konnten.

Außerdem ist Tetsuya Nomura an der Produktion beteiligt und für die kreative Ausrichtung verantwortlich. Der berühmte Gamedesigner und Charakterdesigner hat geholfen Final Fantasy VII und Kingdom Hearts zu erschaffen.

Worum geht es in Stranger of Paradise Final Fantasy Origin?

„Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ ist ein Dark-Fantasy-Spiel, das für herausfordernde und strategische Kämpfe steht. Die Kämpfe selbst werden euch ähnlich wie in Nioh oder einem Star Wars Jedi: Fallen Order einiges abverlangen, auch wenn sie nicht so bockschwer wie in einem Soulslike ausfallen werden. Es geht aber in diese Richtung in puncto Kampfsystem.

Inhaltlich steuern wir den Helden Jack, der innerlich zerrissen noch nicht so recht weiß, ob er sich der aufkeimenden Dunkelheit in seinem Herzen und der Welt von Cornelia stellen kann. Gemeinsam mit seinen Freunden geht er der Frage nach, ob sie wirklich „die Krieger des Lichts aus der Prophezeiung sind.“

Alles ist also recht düster für ein Final Fantasy. Doch ähnlich wie in herkömmlichen FF-Spielen, gibt es legendäre Monster, die wir bereits aus dem gesamten „Final Fantasy“-Franchise kennen. Außerdem warten spezielle Zauber und Fertigkeiten, und sogar die altbekannte Jobs auf euch. Spielt ihr also einen Schwarzmagier, Dragoner oder Krieger? Ihr entscheidet!