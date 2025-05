Stephen A. Chang bestätigt Rolle in Naughty Dogs „Intergalactic – The Heretic Prophet“

Stephen A. Chang, bekannt aus seiner Rolle als Jesse in „The Last of Us Part II„, hat offiziell bestätigt, dass er für das kommende Spiel von Naughty Dog, „Intergalactic: The Heretic Prophet“, vor der Kamera steht. Obwohl die Details zum Spiel noch spärlich sind, hat Chang verraten, dass die Arbeit am neuen Projekt von Naughty Dog begonnen hat. Interessanterweise wird großen Wert darauf gelegt, Spoiler zu vermeiden. Weder Chang noch andere Schauspieler haben das vollständige Skript des Spiels erhalten. Ein Veröffentlichungsdatum für „Intergalactic: The Heretic Prophet“ steht noch aus, aber Gerüchte deuten auf das Jahr 2027 hin. Angesichts der Tatsache, dass Chang und viele andere erst jetzt mit den Dreharbeiten beginnen, scheint dies plausibel.

Stephen A. Chang und seine neue Rolle

Was hat Stephen A. Chang über seine Rolle verraten? In einem Interview mit Dexerto sprach Chang über seine Rolle in „Intergalactic“ und enthüllte, wie wenig er selbst über das Spiel weiß. „Was ich darüber weiß, ist wahrscheinlich genauso viel wie ihr, was ich denke, ist beabsichtigt“, sagte Chang. Trotz dieser Ungewissheit ist er der Meinung, dass es „das nächste große Ding“ wird. Chang bestätigte zudem, dass den Schauspielern Teile des Skripts in oft ungeordneter Reihenfolge übergeben werden.

Chang, der als Jesse, ein beliebter Charakter in „The Last of Us Part II“, bekannt wurde, verleiht dem Spiel seine Stimme. Jesse war Ellies Freund und Anführer der Patrouillengruppen der Jackson-Gemeinschaft. Er schloss sich Ellie auf ihrer Rachemission gegen Abby an, nachdem sie und Dina bereits aufgebrochen waren.

Intergalactic: Das neue Abenteuer von Naughty Dog

Worum geht es in „Intergalactic: The Heretic Prophet“? „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist ein kommendes Action-Adventure-Spiel, entwickelt von Naughty Dog und veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5. Die Geschichte spielt tausende Jahre in der Zukunft und folgt der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, gespielt von Tati Gabrielle, die auf einem abgelegenen Planeten gestrandet ist und nach einem Verbrechersyndikat sucht.

Das Spiel ist das erste originelle Projekt von Naughty Dog seit „The Last of Us“ (2013) und soll eine neue Franchise für das Studio starten. Der kreative Kopf Neil Druckmann beschreibt die Geschichte als eine Erkundung dessen, was passiert, wenn man sein Vertrauen in verschiedene Institutionen setzt. Das Spiel enthält Science-Fiction-Elemente und zieht Inspiration aus Anime wie „Akira“ und „Cowboy Bebop“.

Die Reaktionen und das Team hinter dem Spiel

Wie wurde „Intergalactic“ bisher aufgenommen? Seit seiner Enthüllung erhielt „Intergalactic: The Heretic Prophet“ gemischte Reaktionen. Insbesondere der Trailer und die Hauptdarstellerin Tati Gabrielle wurden kritisiert. Gabrielle, die Jordan A. Mun spielt, wurde von Naughty Dog auf diese mögliche Reaktion vorbereitet. Neben Gabrielle umfasst der Cast auch Stephen A. Chang, dessen Rolle im Spiel noch unbekannt ist.

Das Spiel wird von einem erfahrenen Team unter der Leitung von Neil Druckmann entwickelt, zusammen mit den Spieledirektoren Matthew Gallant und Kurt Margenau. Die Musik wird von Trent Reznor und Atticus Ross komponiert. Der kreative Ansatz des Spiels beinhaltet Techniken aus früheren Naughty Dog-Titeln, um eine persönliche, philosophische Erzählung zu verbergen.

Ein Blick in die Zukunft

Wann können wir mit dem Spiel rechnen? Während ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt ist, deuten Gerüchte auf eine Veröffentlichung im Jahr 2027 hin. Naughty Dog scheint entschlossen, die Erwartungen hochzuhalten und das Spiel ohne größere Spoiler zu enthüllen.

