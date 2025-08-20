Steam verbessert Spielebewertungen – Was das neue System für dich bedeutet

Diese Woche hat Steam bedeutende Änderungen an seinem Bewertungssystem vorgenommen, was zu plötzlichen, über Nacht erfolgten Score-Verbesserungen für Spiele wie Palworld, Balatro und Wuchang: Fallen Feathers geführt hat. Diese Änderungen wurden eingeführt, um den Nutzern mehr Informationen zu bieten und bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Doch könnten sie auch dazu führen, dass Nutzer in spezifischen Sprachen Bewertungen abgeben, um mehr Einfluss auf die Bewertung zu gewinnen?

Warum wurden die Änderungen eingeführt?

Wieso hat Steam sein Bewertungssystem geändert? Laut einem Blogpost von Steam wurde die Änderung vorgenommen, um den kulturellen Kontext der Nutzer besser zu berücksichtigen. Steam hat erkannt, dass Spieler in verschiedenen Regionen unterschiedliche Erfahrungen mit demselben Spiel machen können, sei es aufgrund von Übersetzungsproblemen, kulturellen Referenzen oder Netzwerkanbindungen.

Vor der Änderung sahen Nutzer auf der Store-Seite eines Spiels eine kombinierte Gesamtdurchschnittsbewertung. Jetzt wird die Bewertung als Durchschnitt der Bewertungen in der Sprache angezeigt, die der Nutzer ausgewählt hat. Die Gesamtdurchschnittsbewertung ist nach wie vor verfügbar, aber man muss dafür nach unten scrollen.

Wie wirken sich die Änderungen auf die Spiele aus?

Welche Spiele profitieren von den Änderungen? Durch die neue Darstellung der Bewertungen haben Spiele wie Palworld, Balatro und Wuchang: Fallen Feathers deutliche Score-Verbesserungen erfahren. Palworld zeigt nun für englischsprachige Nutzer eine „Überwältigend positive“ Bewertung an, während Wuchang: Fallen Feathers eine deutliche Verbesserung seiner englischen Bewertungen auf 69% verzeichnet.

Balatro, ein pokerbasiertes Roguelike-Deckbuilding-Spiel, hat ebenfalls von den Änderungen profitiert. Trotz der erheblichen Verbesserungen bei einigen Spielen, hat die Änderung nicht alle Titel positiv beeinflusst. Spiele wie Mortal Kombat 1 haben einen leichten Rückgang in den Bewertungen bei englischen Bewertungen verzeichnet.

Was sind die möglichen Auswirkungen auf die Nutzer?

Könnten die Änderungen missbraucht werden? Die Einführung der sprachspezifischen Bewertungen könnte dazu führen, dass Nutzer gezielt in bestimmten Sprachen Bewertungen abgeben, um den Score für eine größere Nutzergruppe zu beeinflussen. Laut einer Analyse von Logrus IT ist Englisch die dominierende Sprache auf der Plattform, was die Möglichkeit eröffnet, dass Nutzer in Englisch oder Chinesisch bewerten, um mehr Einfluss zu nehmen.

Während einige Spiele von der Änderung profitieren, ist es wichtig, dass Nutzer die neue Darstellung im Hinterkopf behalten, wenn sie Spiele kaufen. Bewertungen könnten im Vergleich zur alten Systemdarstellung leicht aufgebläht wirken.

Wie sieht die Zukunft der Steam-Bewertungen aus?

Welche weiteren Entwicklungen könnten folgen? Es bleibt abzuwarten, wie sich die Änderungen auf die zukünftigen Bewertungen und Kaufentscheidungen der Nutzer auswirken werden. Es ist möglich, dass Steam weitere Anpassungen vornimmt, um den Missbrauch der neuen Bewertungssysteme zu verhindern und die Authentizität der Bewertungen zu gewährleisten.

Was sind deine Gedanken zu den Änderungen des Bewertungssystems von Steam? Hast du bei deinen Lieblingsspielen große Bewertungsschwankungen bemerkt? Teile deine Meinung in den Kommentaren!