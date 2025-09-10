Steam Deck Update – Bessere Bluetooth-Unterstützung und Desktop-Fixes

Valve hat kürzlich ein bedeutendes Update für den Steam Deck Client veröffentlicht, das mit einer Vielzahl von Verbesserungen und Fehlerbehebungen aufwartet. Dieses Update, das am 9. September 2025 veröffentlicht wurde, umfasst 31 allgemeine Änderungen, die hauptsächlich Korrekturen betreffen. Besonders hervorzuheben ist, dass viele dieser Änderungen spezifisch für den Desktop-Modus, Steam Input, Remote Play, Barrierefreiheit und das Lenovo Legion Go S sind.

Was bringt das Update für das Steam Deck?

Was sind die wichtigsten Änderungen? Das Steam Deck, ein handlicher Gaming-Computer von Valve, hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 viel Aufmerksamkeit erregt. Mit dem neuesten Update wird das Nutzererlebnis weiter verbessert. Zu den behobenen Problemen gehört unter anderem das fehlerhafte Skalieren der Bildschirmtastatur im Desktop-Modus, wenn die Benutzeroberfläche vergrößert wurde. Diese Verbesserung ist besonders für diejenigen nützlich, die den Desktop-Modus häufig nutzen.

Ein weiteres Highlight dieses Updates ist die Unterstützung von Bluetooth, die nun auch bei deaktiviertem Desktop-Modus reibungslos funktioniert. Diese und viele weitere Anpassungen machen das SteamOS, das auf dem Steam Deck läuft, noch benutzerfreundlicher.

Neuerungen für das Lenovo Legion Go S

Was wurde für das Lenovo Legion Go S angepasst? Das Lenovo Legion Go S, das im Oktober 2023 auf den Markt kam, erhält ebenfalls gezielte Verbesserungen. Eine der bemerkenswerten Änderungen ist die Einführung von Joystick-LED-Steuerungen im Menü Einstellungen -> Anpassung. Diese Funktion war bereits in der Beta-Version verfügbar und wird von vielen Nutzern geschätzt, die gerne das RGB-Feature nutzen oder deaktivieren möchten, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Das Legion Go S, das mit einem Ryzen Z1 APU-Chipsatz und Windows 11 ausgestattet ist, profitiert von diesen Anpassungen. Diese sollen das Gesamterlebnis für Spieler optimieren, die auf der Suche nach einer leistungsstarken, tragbaren Gaming-Lösung sind.

SteamOS: Ein Blick in die Zukunft

Wie entwickelt sich SteamOS weiter? SteamOS, ein Linux-basiertes Betriebssystem von Valve, ist nicht nur auf das Steam Deck beschränkt, sondern unterstützt auch andere Geräte wie das Lenovo Legion Go S. Mit der Erweiterung der Unterstützung auf Drittgeräte wird SteamOS zu einer immer beliebteren Plattform für Gaming-Enthusiasten, die Wert auf Flexibilität und Open-Source-Software legen.

Die kontinuierlichen Updates und Verbesserungen von SteamOS zeigen Valves Engagement, eine stabile und benutzerfreundliche Umgebung für Spieler zu schaffen. Die Implementierung der Proton-Kompatibilitätsschicht ermöglicht es, viele Windows-Spiele auf Linux auszuführen, was die Attraktivität von SteamOS für eine breitere Zielgruppe erhöht.

Wie denkst du über die neuesten Updates für SteamOS und die Handheld-Geräte? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!