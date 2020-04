Sony hat am gestrigen Abend überraschenderweise ein neues, hauseigenes Programm angekündigt, das euch in der anhaltenden Corona-Pandemie (alle abgesagten Events) durch die schwere Zeit helfen soll. Die Initiative trägt den Namen „Stay At Home“ und hält einige kostenlose Spiele für euch bereit.

Wie Jim Ryan nun über den offiziellen PlayStation Blog anmerken lässt, kann jeder in der gegenwärtigen Krise seinen Beitrag leisten. Und das ganz einfach, indem man zu Hause bleibt, um so die Verbreitung des COVID-19 zu verhindern.

Da dies in den Köpfen vieler Leute angekommen ist, ist die Netzauslastung auf etwaigen Entertainment-Portalen wie Netflix oder YouTube entsprechend hoch. Und auch Sony weiß um ihre große Position als wichtige Entertainment-Plattform. Deshalb bittet das Unternehmen, dass die Community weiterhin darauf setzt, sicher zu Hause zu spielen.

PS4: Gratis-Spiele via Stay At Home

Deshalb haben sie nun ein kleines Geschenk als Dankeschön vorbereitet. Durch Play At Home gibt es jetzt kostenlose Spiele für eure PS4. Und zwar Knack 2 sowie Journey (das bald auf Steam erscheint).

Das einzigartige Abenteuerspiel „Knack 2“ könnt ihr zu Hause im Couch-Koop spielen, während ihr mit „Journey“ auf eine einzigartige, gefühlvolle Reise geschickt werdet.

Wann gibt es die Gratis-Spiele für die PS4? Schon in Kürze könnt ihr euch die Spiele für euren PlayStation-Account sichern. Der Startschuss fällt morgen, am 16. April um 1 Uhr deutscher Zeit und das Angebot endet am 6. Mai um die gleiche Zeit.

Wie kann ich noch helfen? Und da es insbesondere für die Indie-Szene und einige Entwickler schlecht aussehen kann in dieser schweren Zeit, sammelt Sony Interactive Entertainment jetzt Geld durch einen Fonds. Das Ziel sind 10 Millionen US-Dollar, doch weitere Informationen sollen erst in Kürze folgen. Wenn ihr die Branche unterstützen möchtet, solltet ihr diese Meldung im Auge behalten.

Wichtig: Solltet ihr in der Schweiz oder in Österreich ansässig sein, erhaltet ihr andere Spiele. Hier gibt es eine kleine Änderung. Anstatt „Knack 2“ gibt es für alle Uncharted: The Nathan Drake Collection und ebenso „Journey“.