Neue State of Play angekündigt und nächstes PS-Exclusive Gran Turismo 7 im Fokus

Nachdem der Januar ohne größeres Event ausgekommen ist, gibt es noch in der ersten Februar-Woche ein Grund zum Feiern für PlayStation-Fans. Denn Sony hat die nächste State of Play angekündigt, die ganz im Zeichen von Gran Turismo 7 stehen wird.

Gran Turismo 7 takes center stage in an all-new State of Play, arriving Wednesday at 2pm Pacific: https://t.co/Yo0Iq8udFH pic.twitter.com/F3ASOpmpeQ — PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022

Alle Infos zur neuen State of Play-Ausgabe am Donnerstag

Wann ist die State of Play? Am Donnerstag, dem 3. Februar, um 23 Uhr deutscher Zeit!

Wie lange dauert der neue Stream? Sony kündigt eine Laufzeit von knapp 30 Minuten an.

Was wird gezeigt? Im Fokus steht vor allem Gran Turismo 7. Das kommende Rennspiel wurde bisher immer nur mit kurzen Gameplay-Ausschnitten und Trailern gezeigt. Während der Show hingegen können wir zum ersten Mal unter die Motorhaube des Spiels schauen und sehen, was uns wirklich erwartet.

Wo gibt’s den Stream zu sehen? Wie immer strahlt Sony den Stream auf den eigenen YouTube– und Twitch-Kanälen aus.

Nur Infos zu Gran Turismo 7?

Via offiziellem PlayStation-Blog hat Sony bekannt gegeben, dass es sich bei der kommenden State of Play um eine Sonderausgabe rund um „Gran Turismo 7“ handeln wird. In diesen 30 Minuten soll vor allem neues PS5-Material und weitere Details zum Gameplay zu sehen sein.

Und das wird es wahrscheinlich schon gewesen sein mit dem kommenden Stream. Sony hat bisher keine weiteren Spiele angekündigt, die dort Teil der Show sein könnten. Es wäre damit aber nicht die erste Ausgabe der Showy, die sich nur um ein Thema dreht. Sehr ähnliches hatte Sony bereits mit The Last of Us 2, Ghost of Tsushima und Demon’s Souls gemacht.

Damit nimmt Sony vielen Leakern und Insidern den Wind aus den Segeln. Die hatten nämlich in den vergangenen Wochen bereits auf eine State of Play spekuliert und als großen Titel Hogwarts Legacy wieder ins Gespräch gebracht. Wenn ihr also unbedingt mehr von „Gran Turismo 7“ vor Release sehen wollt, dann merkt euch den Donnerstagabend vor. Alle anderen müssen sich leider auf unbestimmte Zeit gedulden, bis es Infos zu anderen Spielen von Sony und den Drittherstellern gibt.

„Gran Turismo 7“ erscheint am 04. März für die PlayStation 5 und PlayStation 4.