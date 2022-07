Twitch-Streamerin erhält 100.000-Dollar-Spende und reagiert sprachlos

Die koreanische Streamerin So-ra Park ist als ehemalige K-Pop-Star der Girl-Bands BULLDOK und PEACE für viele ihrer Fans noch heute ein Idol. Inzwischen hat sie eine neue Aufgabe gefunden und begeistert ihre große Fangemeinde als sora629 auf Twitch, wodurch sie auch hier reichlich Aufmerksamkeit generiert. Doch jüngst sorgte eine hohe Spende für Furore und lässt das einstige Teenie-Idol sprachlos werden.

Was war passiert? So-ra „sora629” Park feierte am vergangenen Mittwoch ihren 32. Geburtstag mit einem mehrstündigen Livestream auf Twitch gemeinsam mit all ihren Fans. Dann plötzlich trudelt aus dem Nichts eine 100.000 US-Dollar-Spende von einem Fan namens tako ein – mit einer Grußbotschaft an die „besten Sängerin und Tänzerin“.

Die reagierte so überraschend, dass es ihr fast die Sprache verschlägt. Gerührt und überwältigt von der überraschenden Geste, bedankt sich Sora schließlich bei ihrem treuen Fan für diese großzügige Spende. Hier könnt ihr den passenden Ausschnitt aus dem Twitch-Video sehen:

Als Twitch-Star so hohe Geldsummen auf diese Art zu bekommen, kommt kaum vor, dennoch stellt das hier kein Einzelfall dar: zu den wohl bekanntesten Beispielen dieser Art dürfte der YouTuber MrBeast sein, der regelmäßig seine große Fangemeinde mit diversen Aktionen bei Laune hält, wie etwa ein echtes Squid-Game-Event mit hunderten Kandidaten durchzuführen.

Im letzten Jahr sorgte er für Furore, als er selbst unbekannten Twitch-Streamer*innen fünfstellige Beträge oder mehr für teilweise einfache Aufgaben gab.

In diesem Fall darf man davon ausgehen, dass das gespendete Geld auch bei den Fans angekommen ist. Wie es jedoch im Fall von Sora aussieht, bleibt offen. Schließlich könnte es sich gerade bei so einer hohen Summe um einen üblen Scherz handeln, wir wollen es aber nicht hoffen.