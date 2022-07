Twitch-Star Amouranth teilt ihr Wissen, bevor sie in den Ruhestand geht

Amouranth gehört wohl zu den bekanntesten Twitch-Streamerinnen der Welt. Sie hat durch ihre kontrovers betrachteten Streaming-Inhalte viel Popularität gewonnen und konnte dadurch ein weitreichendes Geschäftsfeld in verschiedensten Bereichen aufbauen. Doch die junge Frau will sich nun langsam aber sicher vom Streaming und auch OnlyFans zurückziehen. Bevor sie das aber macht, hat sie noch einige Ratschläge für alle, die ihrem Erfolg nacheifern wollen.

Der Twitch-Star Kaitlyn Amouranth Siragusa bereitet sich auf ihren Rückzug von OnlyFans und Co. vor und hat einige wichtige Ratschläge für andere Content-Creator da draußen, die einen ähnlichen Erfolg erzielen möchten.

Die Streamerin hat schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass sie sich langsam aber sicher aus dem Streaming- und OnlyFans-Geschäft zurückziehen will. Gleichzeitig gründet sie zurzeit eine eigene Agentur für aufstrebende Streamerinnen, um sie beim Aufbau ihrer Karrieren mit einem professionellen Team zu unterstützen.

Selbst vor der Kamera zu stehen, hat die junge Frau auch nicht mehr nötig. Im April enthüllte das Online-Model, dass sie allein durch OnlyFans 1,5 Millionen Dollar pro Monat einnimmt. Wenn man ihre Twitch-Streams, Tankstellen und anderen Investitionen mit einbezieht, ist es klar, dass sie eine Menge Geld verdient hat.

Doch Kaitlyn hat durch ihre beliebten OnlyFans-Inhalte, Streams und geschäftlichen Unternehmungen im Immobilienbereich nicht nur ein Vermögen angehäuft, sondern auch sehr viel Wissen sammeln können, dass sie nun weitergeben kann. Jetzt, da die Streamerin bald in den Ruhestand geht, hat sie einige Tipps auf Lager, die anderen helfen könnten, ein ähnliches Erfolgsniveau zu erreichen.

So gab sie in einem Beitrag auf ihrem persönlichen Twitter-Account ein paar Tipps, wie man das Beste aus dem eigenen Content herausholen kann. Kaitlyn startete ihre Liste mit einer Videospiel-Analogie:

„Wenn du etwas erreicht hast, vergiss nicht, das Spiel zu speichern! Das ist der Allwetter-Ratschlag für Kreative und Menschen, die sich ihren Weg zu frühem Erfolg erkämpfen. Schütze dich vor einem Burnout; engagiere Hilfe, um dein Leben zu vereinfachen oder zu optimieren. Lager das Alltägliche aus, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was du am besten kannst.“

Die Streamerin selbst hat ein Team von Leuten, die ihr bei Fotoshootings und Inhalten helfen, also hat sie definitiv ihren eigenen Rat befolgt, um ihre Karriere voranzutreiben.

Sie fuhr fort, sich auf die eigene Zeit zu konzentrieren und erklärte, dass diese „nicht ersetzbar“ und „wertvoller als Geld“ sei.

„JEDER hat die gleiche Anzahl von Stunden am Tag, also ist es nicht eine Frage von Dollar und Cent, was man wert ist, sondern es geht darum zu wissen, was ein Kontingent DEINER ZEIT WERT IST. Wenn dein Geld zunimmt, nimmt deine Zeit nicht zu. Also ist deine Zeit natürlich MEHR wert, wenn du an Wohlstand gewinnst.“