State of Play begeistert mit Ghost of Yotei und Marvels Wolverine-Enthüllungen

Die PlayStation-Gemeinschaft steht kurz vor einem weiteren aufregenden Ereignis: Sony wird morgen, am 4. Juni 2025, eine neue State of Play abhalten. Diese Showcases sind bekannt dafür, einen Einblick in kommende First- und Third-Party-Spiele für die PS5 und PlayStation VR2 zu geben. Angesichts eines eher ruhigen Jahres 2025 für Sony sind die Erwartungen hoch, welche Überraschungen diese Präsentation bereithalten könnte.

Erster Blick auf das Gameplay von Ghost of Yotei

Ghost of Yotei ist zweifellos eine der größten Exklusivveröffentlichungen von Sony in diesem Jahr. Was erwarten wir vom Gameplay-Trailer? Obwohl bereits zwei filmische Trailer gezeigt wurden, fehlt bislang ein längerer, ungeschnittener Einblick in das tatsächliche Gameplay. Ein solcher Einblick könnte während der State of Play gezeigt werden, um das Spiel, das am 6. Oktober 2025 veröffentlicht wird, richtig in Szene zu setzen. Dies wäre die perfekte Gelegenheit für Sucker Punch Productions, zu demonstrieren, wie sich Ghost of Yotei von seinem Vorgänger Ghost of Tsushima unterscheidet.

Überraschende First-Party-Ankündigungen im Herbst?

Welche neuen Spiele könnte Sony für den Herbst 2025 ankündigen? Derzeit ist Ghost of Yotei das einzige bestätigte PS5-Exklusivspiel für diesen Zeitraum. Angesichts der unklaren Veröffentlichung von Marathon im September wäre es spannend zu sehen, ob Sony noch eine weitere Überraschung bereithält. Ein kleineres Indie-Spiel oder ein PS4-Remaster könnte die Lücke füllen. Ein PS5-Remaster des 2018 veröffentlichten God of War könnte ein solches Highlight sein.

Saros: Ein tieferer Einblick und ein konkretes Veröffentlichungsdatum

Wann können wir mehr von Saros erwarten? Housemarque hat Saros während der letzten State of Play enthüllt, aber bisher nur mit einem filmischen Trailer und einem vagen Veröffentlichungszeitraum 2026. Ein Gameplay-Trailer und ein genauerer Veröffentlichungszeitraum wären wünschenswert. Besonders ein Release zu Beginn von 2026 wäre ideal für die Fans. Bis dahin bleibt genug Zeit, um in Housemarques andere Titel wie Matterfall und Nex Machina einzutauchen.

Mehr von Marvels Wolverine sehen

Wird es neue Einblicke in Marvels Wolverine geben? Seit der Ankündigung während einer PlayStation Showcase 2021 haben wir nichts Offizielles mehr von Marvels Wolverine gesehen. Trotz einiger Leaks im Jahr 2023 wäre es schön, wenn Insomniac Games den nächsten offiziellen Blick auf das Spiel gewährt. Auch wenn der Release noch in weiter Ferne liegt, dürfte ein Update die Vorfreude auf das Spiel wiederbeleben.

Vertrauen in Sonys Live-Service-Spiele stärken

Wie kann Sony das Vertrauen in seine Live-Service-Spiele wiederherstellen? Abgesehen von Helldivers 2 haben Sonys Live-Service-Bemühungen nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Eine State of Play wäre der ideale Ort, um den Fans zu zeigen, warum sie sich für Titel wie Marathon oder Fairgames begeistern sollten. Ein Entwickler-Tagebuch oder eine ähnliche Präsentation könnte das Vertrauen in die Zukunft dieser Projekte stärken.

Das nächste State of Play wird morgen um 23:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Sony verspricht, dass die Präsentation Neuigkeiten und Updates zu Must-Play-Spielen für die PS5 enthalten wird. Was erhoffst du dir von dem Event? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!