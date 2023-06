Starfield kommt nur mit 30 FPS auf Xbox Series X/S

Auf dem gestrigen Xbox Games Showcase gab es die geballte Ladung an Neuigkeiten rund um das kommende Open World-Rollenspiel Starfield. So wurde uns einmal mehr vor Augen geführt, welch eindrucksvolle Welten uns erwarten. Auch grafisch macht das Weltraumabenteuer einiges her, was die Performance in den Schatten stellen könnte.

Aus diesem Grund habe man sich laut Todd Howard (Game Director bei Bethesda) dafür entschieden, das Spiel für die Xbox Series X/S mit nur 30 FPS auszuliefern. Eine Nachricht, die viele Spieler*innen enttäuschen dürfte. Für Howard liegt der Vorteil aber auf der Hand, wie er im Interviewe mit IGN erklärte:

Laut Howard würde „Starfield“ großartig laufen, manchmal sogar mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Allerdings wolle man sicher gehen, dass das Spiel auf den Konsolen mit einer gleichbleibenden Qualität läuft und damit Performance-Problemen vorbeugen.

Starfield wird „hyperdetailliert“ mit 30 Bildern pro Sekunde

Weiterhin wird betont, welche Ziele Bethesda mit seinen Spielen anvisiert, nämlich „riesige, offene Welten, voll dynamisch, hyperdetailliert, wo einfach alles passieren kann. Und das wollen wir auch in ‚Starfield‘ tun. […] Wir begrenzen es auf 30 [FPS], denn wir wollen diesen Detailgrad, wir wollen alles davon. Wir wollen nichts opfern“, so Howard.

Damit sollen lange Ladezeiten, wie sie gerne bei derart massiven Welten auftreten, der Vergangenheit angehören. Das Abenteuer soll mit folgenden Auflösungen auf die Konsolen kommen:

Xbox Series S: 1440p, 30 fps

Xbox Series X: 4K, 30 fps

Ob sich dies auch auf die PC-Version auswirken wird, ist bisher nicht bekannt. Wir gehen aber davon aus, dass das Spiel hier keinen Framerate-Maulkorb zu befürchten hat. „Starfield“ erscheint am 6. September 2023 exklusiv für PC und Xbox Series X/S. Das perfekte Spielgefühl soll übrigens mit dem passenden Controller und Headset aufkommen, die in der Limited Edition erhältlich sein werden.