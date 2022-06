Starfield: 1. Gameplay zeigt Shooter-Einlagen, Character-Creator und Überraschung

Während des Summer Game Fest 2022 wurde das erste, richtige Gameplay von Starfield gezeigt und noch vieles mehr. Alle neuen Infos erhaltet ihr hier in der übersichtlichen Zusammenfassung. Und es gibt einiges zu berichten!

Erstes Gameplay zeigt Shooter-Elemente

Das erste richtige Gameplay zeigt eine Landung und einen fremdartigen Planeten mit Krabbelviechern, die ein wenig an die Bugs aus Starfield Troopers erinnern und wie wir wissen, ist nur ein toter Bug ein guter Bug.

Das User-Interface sieht so ähnlich aus wie das, was vor einiger Zeit geleakt wurde. Es ist sehr minimalistisch und passt zum NASA-Punk-Artstyle. Es gibt uns die wichtigsten Infos mit auf den Weg und das wars. Es hat jedoch einen gewissen Wiedererkennungswert. Wir erhalten jedoch auch viele Informationen, wenn wir das wünschen – wie den Namen des Planeten (Monds), Sauerstoffanzeigen und so weiter.

Das 1. Gameplay von Starfield zeigt außerirdische Welten wie Kreet. © Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios

Die Shooter-Einlagen erinnern ein wenig an Cyberpunk 2077 und ihr müsst selbst entscheiden, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ihr kennt Skyrim und das Gameplay wird auf technischer Ebene ähnlich funktionieren – nur eben mit Waffen und weniger mit Zaubern. Das wird ein solides Gunplay, da sind wir uns schon jetzt ziemlich sicher. An DOOM Eternal wird es jedoch mit Bestimmtheit nicht heranreichen. Es düfte sich eher wie ein Fallout spielen.

Wir können übrigens auch noch Ressourcen abbauen und mit Sicherheit noch vieles mehr in den einzelnen Welten erkunden. Das Armband scheint zudem eine wichtige Rolle zu spielen, mit der unser Held eine Tür öffnet.

Noch mehr Infos obendrauf?!

Todd Howard, der Game Director, hat mehrere Überraschungen für uns vorbereitet. Als nächstes gibt es neben dem Gameplay sogleich einen neuen Teaser im Reveal, der uns ein wenig auf die Story als solche einstimmt. Die wichtigste Frage lautet: „Was ist da draußen?“

Der Protagonist wird mit einem Artefakt vertraut gemacht, von dem es wohl mehrere in der Galaxie gibt. Die Suche nach diesen ominösen Artefakten wird wohl eine große Rolle im Spiel einnehmen.

Außerdem werden die einzelnen Fraktionen vorgestellt, von denen wir euch in der Vergangenheit bereits berichtet haben. Hier erfahrt ihr mehr über die verschiedenen Fraktionen im Spiel.

Wir suchen ein Artefakt in Starfield. © Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios

Es folgt einen Einsicht in den Charakter-Creator. Es ist der umfangreichste Creator von Bethesda Game Studios bisher. Wir wählen wie in Dragon Age einen Hintergrund. Es gibt Charaktereigenschaften, die Vorteile und Nachteile bewirken. Wir müssen sie auswählen und sie wirken sich dann auf unser Game aus.

Das Spiel bietet ein Craftig-System und ein komplexes Skill-System bietet Unlocks, die erstmal freigeschaltet werden und im Anschluss unterziehen wir unsere Fähigkeiten bestimmte Upgrades.

Außenposten, Raumschiffe und mehr!

Und es folgt noch eine saftige Ankündigung, die schmackhafter nicht sein könnte!

Wir können unsere eigenen Outposts (Außenposten) und sogar unser eigenes Raumschiff bauen. Und ja, ihr habt richtig gehört. Wir wählen Crewmitglieder aus und das Raumschiff kann vollständig angepasst werden, nachdem wir es konstruiert haben.

Wenn ihr schon immer mal davon geträumt habt, der Kapitän eures eigenes Raumschiffs zu sein, dann könnt ihr es in „Starfield“ selbst entwerfen.

Wir suchen ein Artefakt in Starfield. © Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios

Und das Wichtigste kommt zum guten Abschluss: Wir können das Raumschiff selbst fliegen. Den entsprechenden Trailer mit ersten Einblicken findet ihr hier.