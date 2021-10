Starfield-Macher Bethesda erklärt in einem kleinen, aber feinen neuen Video zum SciFi-RPG, was es mit dem Schauplatz der sogenannten Settled Systems auf sich hat. Die groben Grundzüge der Hintergrund-Story werden umrissen und gleichzeitig stellt das Video drei Fraktionen sowie ein paar andere Gruppierungen vor.

Starfield-Video verrät mehr Infos zu Setting und Fraktionen

Was ist Starfield? „Starfield“ stellt das nächste große RPG aus dem Hause Bethesda dar. Es wird die erste neue Marke des Publishers seit einer kleinen Ewigkeit und dreht sich wohl vor allem um Erkundung in den Weiten des Weltalls. Viele Fans setzen große Hoffnungen in das neue Spiel und erwarten einen ähnlich legendären Titel wie „Skyrim“.

Neues Video und Info-Häppchen: In einem kurzen Entwickler*innen-Kommentar erklären die Menschen hinter „Starfield“ in diesem Video, was sich hinter den Settled Systems verbirgt. Dort soll die Handlung von „Starfield“ angesiedelt sein und wir werden wohl die meiste Zeit des Spiels dort verbringen.

Seht euch das neue Starfield-Video an:

Das sind die Settled Systems: Es handelt sich um einen relativ kleinen Bereich innerhalb der Milchstraße. Der erstreckt sich von unserem Sonnensystem über eine Entfernung von rund 50 Lichtjahren. Offenbar wurden diese Systeme bereits besiedelt und wir durchstreifen sie im Jahr 2330. Vor Kurzem herrschte hier noch Krieg, mittlerweile gibt es zumindest Frieden, auch wenn der wohl auf wackligen Beinen steht.

Das sind die drei Fraktionen: Zusätzlich rückt das kurze Video drei größere Fraktionen aus „Starfield“ in den Mittelpunkt.

United Colonies: Die wohl mächtigste Fraktion zum Zeitpunkt der Handlung von „Starfield“. Lag mit dem Freestar Collective vor 20 Jahren in einem blutigen Krieg um Kolonien.

Die wohl mächtigste Fraktion zum Zeitpunkt der Handlung von „Starfield“. Lag mit dem Freestar Collective vor 20 Jahren in einem blutigen Krieg um Kolonien. Freestar Collective: Der große Gegenpart zu den Vereinten Kolonien und anscheinend eine Art Abspaltung davon.

Der große Gegenpart zu den Vereinten Kolonien und anscheinend eine Art Abspaltung davon. Constellation: Die Constellation macht sich Erkundung, Forschung und Wissenschaft zur Aufgabe und in „Starfield“ gehören wir zu Beginn dieser Gruppierung an.

Die Settled Systems sind aber wohl immer noch ziemlich gefährlich, auch wenn der Krieg schon länger vorbei ist: Außerdem werden nämlich noch jede Menge fiese Söldner-Truppen, Piraten und Fanatiker erwähnt. Es dürfte also alles andere als langweilig werden.

Wann geht’s endlich los? Starfield soll am 11. November 2022 für Xbox Series S/X und den PC erscheinen.

Freut ihr euch drauf? Was genau erhofft ihr euch von „Starfield“? Schreibt es uns in die Kommentare.