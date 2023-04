Star Wars-Cameos sind echte Überraschung für The Mandalorian-Fans

The Mandalorian Staffel 3: Folge 6 hält eine Vielzahl von Überraschungen bereit, die so in dieser Form wohl kein Star Wars-Fan erwartet hatte. Es herrscht echtes Staraufgebot in Kapitel 22: Die Söldner und das will sich sehen lassen.

Die Fans kommen auf ihre Kosten und feiern die aktuelle Episode. Es folgen potenzielle Spoiler zur 22. „The Mandalorian“-Episode.

Und Cameos trifft es hier wohl exakt auf den Punkt, denn es blieb nicht bei einem einzigen Gastauftritt. Insgesamt gibt es gleich drei Stargäste, dessen Auftritte im Gedächtnis bleiben sollten.

Dazu zählen allem voran der aberwitzige Jack Black, der legendäre Doc aus „Zurück in die Zukunft“ Christopher Lloyd und die virtuose US-amerikanische Sängerin Lizzo.

Star Wars-Cameos in The Mandalorian Staffel 3

Jack Black, der erst jüngst den bösen Bowser im Super Mario-Kinofilm (hier Kritik lesen) gemimt hat, schlüpft dabei in die Rolle von Captain Bombardier, einem geläuterten Imperialen, der gemeinsam mit seiner geliebten, adeligen Frau Duchess (Lizzo) über den unabhängigen Planeten Plazir-15 regiert.

Unterdessen ist Christer Lloyd als Commissioner zu sehen, der sich um die Sicherheit auf dem Planeten kümmert, die ins Wanken gerät, als automatisierte Hilfsdroiden plötzlich anfangen, wild um sich zu greifen und Schaden an der Bevölkerung anrichten.

So ist es also an Din Djarin (Pedro Pascal) alias Mando und Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), den Geheimnissen von Plazir-15 auf den Grund zu gehen. Auch hier gibt es die eine oder andere Überraschung, da sich die Charakterdynamik der beiden Mandalorianer positiv und nachvollziehbar entwickelt, die jeweils mit ihren eigenen Stärken glänzen dürfen.

Ob es den beiden Mandalorianern gelingt, die Geheimnisse um Plazir-15 zu lüften, seht ihr in der Folge!

Was sagt das Netz zu den Cameos?

Welch Überraschung: Insgesamt sind die Gastauftritte in Kapitel 22 tatsächlich sehr überraschend, da sie im ersten Moment wild zusammengewürfelt erscheinen.

Aber die Produzentin Bryce Dallas Howard, die diese Episode produziert hat, und die Schauspieler*innen haben definitiv einen guten Job gemacht und für den einen oder anderen Lacher ist neben einer Menge Spannung gesorgt.

Am Ende wirkt es also recht ungewöhnlich einen Jack Black in Star Wars zu sehen, aber die Rechnung geht am Ende auf. Es folgt ein wenig Feedback aus dem Netz.

