Star Wars: The Mandalorian – Das Amnestie-Programm erklärt

In der Star Wars-Serie The Mandalorian spielt das Amnestie-Programm der Neuen Republik eine wichtige Rolle. Aber was genau ist das eigentlich, was hat es mit dem Amnesty Program auf sich und wie funktioniert das Ganze? Hier findet ihr die Erklärung.

The Mandalorian: Was ist das Amnestie-Programm?

Darum geht’s: „The Mandalorian“ spielt in der Star Wars-Ära nach Episode 6 und nach der Schlacht um Endor sowie auf Jakku. Das Imperium ist offiziell besiegt und hat kapituliert. Aber es gibt natürlich unzählige Menschen, die dem Imperium gedient haben und das nicht aus freien Stücken taten.

Hier kommt das Amnestie-Programm ins Spiel. Es dient der Rehabilitation und Re-Integration derjenigen, die nicht aktiv in Kämpfe des Imperiums involviert waren. Sämtliche Offiziere werden als Kriegsverbrecher*innen eingestuft, können aber wohl trotzdem teilweise am Amnestie-Programm teilnehmen, um der Neuen Republik zu helfen.

So funktiert die Amnestie: Wer sich freiwillig der Neuen Republik ergibt und nicht dem verbliebenen Teil des Imperiums anschließt (der später zum First Order wird), kann zunächst ins Re-Integrations-Institut aufgenommen werden. Dort versucht die Neue Republik sicherzustellen, dass die Indoktrination des Imperiums keine Wirkung mehr zeigt.

Anschließend bekommen die Personen im Amnestie-Programm einen neuen Namen zugeteilt, der aus Buchstaben und Ziffern sowie offenbar der ehemaligen Berufsbezeichnung besteht. Zusätzlich erhalten sie Wohnräumlichkeiten und einen neun Job.

© Lucasfilm/Disney

Sie dürfen sich nur eingeschränkt bewegen und müssen offenbar täglich Fragen eines Droiden beantworten, der wohl in etwa wie ein Bewährungshelfer funktioniert. Der Bewegungsfreiheits-Bereich beschränkt sich auf das Amnesty Housing-Wohngebiet und die Monument Plaza von Coruscant.

In der dritten Folge der dritten Staffel The Mandalorian erleben wir Dr. Pershing (Omid Abtahi) und Elia Kane (Katy O’Brian) als Teilnehmer*innen am Amnestie-Programm. Auch hier dreht sich alles darum, ob sie wirklich dem Imperium abgeschworen haben und in der Lage sind, einen Beitrag dabei zu leisten, der Neuen Republik zu helfen.

Bemerkenswert fällt natürlich der Umgang der Neuen Republik mit Dr. Pershing gegen Ende der Episode auf. Offenbar wendet die neue Regierung ähnlich drastische Maßnahmen wie das Imperium an.

Wie denkt ihr über die dritte The Mandalorian-Folge von Staffel 3? Was haltet ihr vom Amnestie-Programm?