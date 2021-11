Star Wars: The Book of Boba Fett umfasst 7 Episoden, neuer Teaser

Star Wars geht weiter. In wenigen Wochen startet mit The Book of Boba Fett die nächste Realfilmserie auf Disney Plus, die den namensgebenden Titelhelden Boba Fett (Temuera Morrison) in den Mittelpunkt der Erzählung rückt.

Doch nicht nur der legendäre Kopfgeldjäger wird eine signifikante Rolle in der Serie spielen. An seiner Seite befindet sich Fennec Shand (Ming-Na Wen), die ihren ersten Auftritt in „The Mandalorian: Kapitel 5 – Der Revolverheld“ hatte.

Disney bewirbt die neue Serie nun mit zwei brandneuen Charakterpostern, die auf das kommende Abenteuer einstimmen.

Außerdem gibt es einen neuen, 30-sekündigen Teaser-Trailer, der Boba Fett zeigt, wie er sich nach den Ereignissen in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi Ritter“ regeneriert hat.

Wie viele Episoden hat The Book of Boba Fett?

Disney hat offiziell bestätigt, dass die „Star Wars“-Realfilmserie The Book of Boba sieben Episoden umfasst. Zum Vergleich: The Mandalorian umfasst pro Staffel jeweils acht Episoden und der neuen Obi-Wan-Serie wurde sechs Episoden spendiert. Damit reiht sie sich also zwischen den ersten Realfilmserien ein in puncto Episodenanzahl.

„Das Buch von Boba Fett“, wie die Serie hierzulande betitelt wird, wurde im Abspann von „The Mandalorian: Kapitel 16 – Die Befreiung“ angekündigt. Sie entführt uns in die Unterwelt von Star Wars, die Boba Fett mächtig aufmischen wird. Denn er möchte an die Stelle von Jabba den Hutten treten, der in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ ums Leben kam.

Doch dieser Weg wird kein leichter, denn wie wir aus dem offiziellen Trailer wissen, muss Boba Fett die ehemaligen Schergen Jabbas erst einmal von sich überzeugen, der „mit Respekt herrschen“ möchte und nicht mit Furcht. Ob ihm das gelingt, erfahren wir am 29. Dezember 2021, exklusiv auf Disney Plus.

© Disney

© Disney