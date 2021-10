Star Wars – Gigantischer Rancor aus dem HasLab kommt nach Deutschland

Hasbro hat vor einiger Zeit den gigantischen Rancor angekündigt, der von Kralle zu Kralle eine Größe von satten 42″, also 106,68 cm misst. Und das ist wahrlich kein herkömmliches Sammlerstück, es wurde in den geheimen Kammern des Hasbro Labors zusammengebraut.

Dabei wird der Rancor aus Star Wars ein offizieller Teil der The Black Series. Heißt, dass er sich in die beliebte Actionfigurenreihe mit 6 Zoll eingliedert. Aufgrund dieser Tatsache ist er auch so gigantisch groß, da er vom Maßstab an die 6-Zoll-Figuren angepasst wurde und diese ohnehin schon relativ massig ausfallen.

„Die größte Figur, die jemals von Star Wars: The Black Series hergestellt wurde“, heißt es.

Die Figur umfasst: 106 cm Breite (Arme), 32,51 cm Tiefe (Nase bis zum Rücken), 30,48 cm Breite (von Schulter zu Schulter). Und die normale Höhe beträgt 44,45 cm. Sie ist also fast 3x so hoch wie eine reguläre Figur aus TBS.

Das Ganze ist zudem dahingehend bemerkenswert, dass es zuvor noch keinen „The Black Series“-Beitrag aus dem HasLab gab. Es ist also eine „kleine“ Premiere.

Star Wars: The Black Series Rancor

Wenig überraschend lehnt sich der Rancor an den Rancor in Jabbas Palast aus „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ an. Bemerkenswert ist, dass er über 45 Gelenkpunkte verfügt. So viele wurden noch nie in der Black Series verbaut. Deshalb kann er die regulären Actionfiguren wie im Film auch mit seinen Krallen greifen und hochheben. Welche Figur würdet ihr ihm zum Fressen servieren?

Hier geht es zur einzigen Webseite, die den Rancor in Deutschland vertreibt. Ihr könnt euch jetzt für das Projekt einschreiben:

Bedenkt, dass es sich hierbei um ein Projekt des HasLabs handelt. Heißt, dass es vorab via Crowdfunding finanziert wird. Ab sofort können wir den Rancor vorbestellen. Das geht allerdings nur bis zum 7. Dezember 2021 um 01:59 Uhr und danach ist Schluss!

Wie viel kostet der Rancor? Der Preis für das Monster ist außerordentlich hoch, er liegt bei 389,99€. Wobei „Star Wars“-Fans bereits durch die Lightsaber Force FX mit dieser Höhe vertraut sein dürften, die ebenso alle im 300-Euro-Bereich liegen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Produkt mit seiner Übergröße beeindruckt. Hier seht ihr weitere Vergleichsbilder.

Die Wartezeit bis zur Auslieferung ist recht hoch. Wenn wir bis Dezember bestellen, wird das gute Sammlerstück erst im Frühling 2023 versendet. Das Ziel sind 11.000 Supporter (und es können nur maximal 5 pro Kunden bestellt werden). Bedenkt, dass sich das finale Produkt weiter verändern wird, je mehr Kunden bestellen. Es gibt mehrerer Stufen (ihr zahlt dann aber nicht mehr).

Wissenswert: Zuletzt gab es übrigens die Razor Crest der Vintage Collection aus The Mandalorian, die ebenfalls aus dem HasLab stammt. Sie hat damals sämtliche Crowdfunding-Ziele erreicht.

