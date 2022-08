Star Wars: Oscar Isaac offen für Rückkehr

Oscar Isaac spricht über eine Rückkehr ins Star Wars-Universum. Der Schauspieler stand zuletzt für Marvels Moon Knight vor der Kamera. Er könne sich aber gut vorstellen, als Widerstandskämpfer Poe Dameron zurückzukehren.

In einem kürzlichen Interview mit Jess Cagle auf SiriusXM offenbarte Oscar Isaac, dass er von einer Rückkehr ins Star Wars-Universum durchaus nicht abgeneigt wäre. Er sei offen dafür, wieder als Poe Dameron in den Widerstand zu ziehen und enthüllte, dass er in der Öffentlichkeit vor allem mit seiner Rolle als Widerstandskämpfer konfrontiert würde. Isaac sprach über seine Begegnungen auf einem kleinen dänischen Musikfestival:

„Ein paar Mal sagten die Leute nur ‚Star Wars, Star Wars‘. Sie brüllten mich nur mit ‚Star Wars‘ an. […] Es fühlte sich wirklich großartig an […]“.

Oscar Isaac hat kaum Zeit für Star Wars

Der Familienvater meint, dass es vor allem mit zunehmendem Alter herausfordernder sei, zeitlich alles unter einen Hut zu bringen. Durch die Tatsache, dass Oscar Isaac mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil des Marvel-Universums ist, würde eine Rückkehr zu „Star Wars“ sicher nicht unproblematisch sein. Besonders unter Beachtung des Zeitfaktors. Dennoch zeigt sich Isaac optimistisch auf die Frage, ob er wieder Poe Dameron spielen würde:

„Sollte es eine großartige Geschichte und einen großartigen Regisseur geben und [Produzentin Kathleen Kennedy] würde mich ansprechen: ‘Hey, wir haben diese Idee.’ Ich wäre dem gegenüber sehr offen.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wird es eine 2. Staffel Moon Knight geben?

Währenddessen warten die Fans sehnlichst auf die Ankündigung einer zweiten Staffel von Moon Knight. Immerhin war nach dem Cliffhanger zum Staffelfinale relativ klar, dass die Geschichte weitergehen muss. Allerdings hält Disney mit der offiziellen Ankündigung noch hinter dem Berg, sodass die Fans lediglich spekulieren können.

Nach einem kürzlich veröffentlichten Social-Media-Post gaben Regisseur Mohamed Diab und Hauptdarsteller Oscar Isaac Grund zur Hoffnung. Ein kurzer Clip zeigte die beiden vor einem Drehort der ersten Staffel, was die Gerüchteküche um eine Fortsetzung der Marvel-Serie mächtig anheizt. Wir verfolgen gespannt die weiteren Geschehnisse und berichten, sobald es eine offizielle Ankündigung geben wird.