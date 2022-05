Die neue von Fans gefeierte Marvel-Serie Moon Knight bei Disney+ geht am 4. Mai mit der finalen sechsten Folge vorerst zu Ende. Bereits jetzt fiebern Woche für Woche die Zuschauer mit, welche überraschenden und absurden Wege die ungewöhnliche Produktion mit Oscar Isaac als Multipersönlichkeit Marc Spector/Steven Grant aka Moon Knight bestreitet.

Mit dem neuen Trailer zum kommenden Marvel-Film Thor 4: Love and Thunder werden erstmals Gerüchte über ein mögliches Crossover beider Produktionen laut, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Jedoch zieht in dem neuen Action-Trailer eine neue Bedrohung in Form eines Gottes auf Rachefeldzug ein, verkörpert vom ehemaligen Batman-Darsteller Christian Bale.

Werden die altägyptischen Götter auch in Thor 4 auftauchen?

Im Film „Thor: Love and Thunder“ mit Chris Hemsworth sinnt Gorr, der Götterschlächter nach einer persönlichen Tragödie auf Rache und macht es sich zur Aufgabe, sämtliche Götter zu töten – einschließlich den Donnergott selbst. Während bereits Zeus (gespielt von Russell Crowe) Erscheinen bestätigt wurde, häufen sich nun die Hinweise, dass auch die altägyptischen Götter aus „Moon Knight“ ebenso im neuesten Thor-Streifen erscheinen (oder wenigstens benannt) werden.

Moon Knight: 15 Jahre altes Meme schafft es in die Serie

Jetzt wird das Gerücht von den Autoren der Marvel-Serie noch einmal kräftig angeheizt, die eine große Überraschung für das Finale der Serie ankündigen. Viel mehr wollten sie noch nicht verraten.

Jedoch läuft alles darauf hinaus, dass es tatsächlich zu einem Crossover beider Produktionen kommen könnte, was ja bekannterweise nichts Ungewöhnliches für das MCU ist. Offen bleibt, ob Khonshu und/oder Ammitt im Thor-Film auftauchen werden, oder es sogar einen überraschenden Auftritt von Gorr im Finale von „Moon Knight“ geben wird. Unklar ist auch, welche Rolle die neue Heldin Mighty Thor dabei spielt?

Rein zeitlich würde es jedenfalls passen, kommt „Thor: Love and Thunder“ doch passend zum „Moon Knight“-Finale am 8. Juli 2022 in die Kinos. Alle Folgen von „Moon Knight“ könnt ihr beim Streamingdienst Disney+ sehen.

Wer ist stärker: Moon Knight oder Mandalorian? Pedro Pascal und Oscar Isaac geben Antwort