Achtung, es folgen Spoiler: Mit Moon Knight erforscht Marvel Studios eine neue mythologische Ecke seines MCU. Unsere beiden Hauptfiguren Steven und Marc haben eine besondere Verbindung zu einem altägyptischen Gott und in der 3. Episode der Disney Plus-Serie reisen sie ins Land der Pharaonen.

Wer sind die ägyptischen Götter in der 3. Moon Knight-Folge?

Im Laufe der Folge kommt es zu einem überaus interessanten Treffen, denn Khonshu verfolgt weiterhin das Ziel, den Plan der Göttin Ammit zu durchkreuzen. Deshalb soll sich der Mondgott vor einem Tribunal erklären, dessen Mitglieder verschiedene Avatare anderer ägyptischer Götter angehören.

Nachfolgend möchten wir mit euch einen kleinen Ausflug in die altägyptische Mythologie machen und euch die übernatürlichen Wesen der neuen „Moon Knight“-Episode etwas genauer vorstellen. Keine Angst, das wird keine Religionsstunde, denn wir versuchen, uns möglichst knapp zu fassen. Los geht’s!

Ammit: Sie ist eine Jenseitsgöttin und gilt als Gattin des Osiris. Sie hat eine enge Verbindung zum Altägyptischen Totengericht und verschlingt die Herzen jener Verstorbenen, die zu Lebzeiten Schuld auf sich geladen haben. Zudem sollte sie den König vor den bösen Kräften Seths beschützen. Wie die Episode offenbart, hat MCU-Bösewicht Arthur Harrow eine spezielle Bindung zu Ammit.

Sie ist eine und gilt als Gattin des Osiris. Sie hat eine enge Verbindung zum Altägyptischen Totengericht und jener Verstorbenen, die zu Lebzeiten Schuld auf sich geladen haben. Zudem sollte sie den König vor den beschützen. Wie die Episode offenbart, hat eine spezielle Bindung zu Ammit. Hathor: Ihr kommen in der Mythologie viele verschiedene Rollen zu. Einst war sie lediglich eine lokale Gottheit, doch im Laufe der Zeit stieg sie zur Göttin der Liebe und des Friedens auf. Darüber hinaus ist sie ebenfalls eine Totengöttin . Sie scheint Khonshu im MCU wohlgesonnen zu sein.

Ihr kommen in der Mythologie viele zu. Einst war sie lediglich eine lokale Gottheit, doch im Laufe der Zeit stieg sie zur und des Friedens auf. Darüber hinaus ist sie ebenfalls eine . Sie scheint Khonshu im MCU wohlgesonnen zu sein. Horus: Er zählt zu den wichtigsten Gottheiten der alten Ägypter und der eine oder andere könnte ihn noch aus dem Schulunterricht kennen. Er füllte verschiedene Rollen aus und war sowohl Königs- und Kriegs- als auch Lichtgott. Auf vielen Abbildungen ist er mit dem Kopf eines Falken dargestellt.

Khonshu in der „Moon Knight“-Serie © Marvel Studios/Disney

Isis: Sie ist ebenfalls eine wichtige Gottheit, genauer die Göttin der Geburt und Magie . Sie ist die Gemahlin des Osiris und wurde in einigen Teilen Ägyptens sogar noch lange nach dem Aufkommen des Christentums verehrt. Oftmals wird sie als sehr zarte Frau dargestellt.

Sie ist ebenfalls eine wichtige Gottheit, genauer die . Sie ist die und wurde in einigen Teilen Ägyptens sogar noch lange nach dem Aufkommen des Christentums verehrt. Oftmals wird sie als dargestellt. Khonshu: Er wird auch Chons genannt und hat im Laufe der Zeit, genauso wie weitere Gottheiten, eine gewisse Wandlung durchgemacht. Er wurde vor allem als Mondgott verehrt, dem Marc und Steven in „Moon Knight“ ihre übermenschlichen Kräfte verdanken. Er galt zudem eher als ein Gott, der Verderben mit sich bringt . Später wurde mit ihm auch Zufriedenheit assoziiert.

Er wird auch genannt und hat im Laufe der Zeit, genauso wie weitere Gottheiten, eine gewisse Wandlung durchgemacht. Er wurde vor allem als verehrt, dem Marc und Steven in „Moon Knight“ ihre übermenschlichen Kräfte verdanken. Er galt zudem eher als ein Gott, . Später wurde mit ihm auch Zufriedenheit assoziiert. Osiris: Er zählt ebenfalls zu den zentralen Hauptgöttern der alten Ägypter und wurde als Gott des Jenseits und der Wiedergeburt verehrt. Zudem herrschte er über das gesamte Totenreich und stand sogar noch über dem König von Ägypten. Einer Sage nach wurde Osiris einst von seinem Bruder Seth ermordet und anschließend von seiner Schwester/Gemahlin Isis wiedergeboren.

Bekanntlich verlief das Treffen mit den übrigen Göttern am Ende nicht allzu gut für Marc und Khonshu. Diese verweigerten ihnen ihre Unterstützung im Kampf gegen Ammit, weshalb das Duo auf eigene Faust weitermachte. Dafür musste der Mondgott einen hohen Preis bezahlen und wurde in einer kleinen Steinstatue versiegelt. Somit stehen unseren Hauptfiguren ihre Verwandlungen nicht mehr zur Verfügung.

Wie all dies letztendlich ausgehen wird, das erfahren wir wohl erst in der kommenden Woche. Die neuen „Moon Knight“-Episoden erscheinen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.