Star Wars Jedi: Survivor mit Verbindung zur Obi-Wan Kenobi-Serie?

Während der Star Wars Celebration 2022 wurde das Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order angekündigt. Mit Star Wars Jedi: Survivor gehen Cal Kestis und BD-1 in die zweite Runde und dass aktuell die Realfilmserie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus läuft, macht die ganze Sache nur noch spannender.

Denn es sieht gar so aus, als ob es eine Verbindung bei diesen beiden Videospiel- und Filmmedien geben könnte.

Star Wars Jedi: Survivor – Trifft Cal Kestis auf Obi-Wan Kenobi?

Obgleich es bis jetzt nur wenige Anhaltspunkte zum tatsächlichen Handlungsgeschehen gibt, käme eine Überschneidung von Survivor und Obi-Wan nicht von ungefähr.

Denn das erste Spiel setzte fünf Jahre nach der Order 66 an, während das Sequel nun weitere fünf Jahre in der Zukunft spielt. Das bedeutet, „Star Wars Jedi: Survivor“ spielt exakt 10 Jahre nach „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ – und die Geschehnisse in „Obi-Wan Kenobi“ finden im gleichen Zeitrahmen statt.

Ist das nur ein Zufall? Ich denke nicht. Es könnte zu einem Realfilmauftritt von Cal Kestis und BD-1 in der Live-Action-Serie „Obi-Wan Kenobi“ kommen. Oder Obi-Wan wird in „Star Wars Jedi: Survivor“ auftreten. Beides ist potenziell möglich und sogar denkbar.

Electronic Arts schreibt innerhalb einer Pressemitteilung:

„Cal wird auf seiner Reise eine Reihe einzigartiger und interessanter Charaktere treffen und sich mit ihnen verbünden.“

Ist der gealterte Obi-Wan Kenobi im Exil, wie wir ihn in der gleichnamigen Serie sehen, etwa ein Teil dieser einzigartigen Charaktere?

Inhaltlich würde Cal Kestis sehr gut in die Realfilmserie reinpassen, da es in „Obi-Wan Kenobi“ immerhin um verschollene Jedi nach der Order 66 geht. Wenn Cal Kestis also jemals einen Live-Action-Auftritt spendiert bekommt, dann dürfte das wohl in den Episoden 3 bis 6 von „Obi-Wan Kenobi“ auf Disney Plus passieren.

Aber was meint ihr? Werden wir hier ein Crossover spendiert bekommen oder ist das nur ein Wunschtraum seitens der Community?

„Star Wars Jedi: Survivor“ wird von Respawn Entertainment unter der Flagge von EA entwickelt, wobei Lucasfilm Games assistiert. Das Spiel erscheint in 2023 für den PC, die PS5 und Xbox Series X/S.