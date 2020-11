Star Wars Jedi: Fallen Order schafft es wohl in den Xbox Game Pass

Falls ihr ein aktives Abo bei Microsoft habt und den Xbox Game Pass besitzt, könnte dieser bald noch lohnenswerter für euch werden. Und wenn ihr ihn noch nicht habt, solltet ihr spätestens jetzt darüber nachdenken.

Microsoft baut das Netflix für Gaming nämlich immer weiter aus, indem sie sich Studios einkaufen oder Verträge mit großen Publishern schließen, die dann ihre Games in den Xbox Game Pass schicken.

Unter anderem wird es ab dem 10. November einen neuen Xbox Game Pass Ultimate geben, der für denselben Preis sogar eine Mitgliedschaft bei EA Play beinhaltet. Heißt, ihr könnt dann FIFA, Battlefield und weitere EA-Titel wie Star Wars: Battlefront 2 ohne weitere Kosten spielen.

Xbox Game Pass im November 2020, unsere Übersicht der neuen Spiele

Star Wars Jedi: Fallen Order im Xbox Game Pass?

Im Rahmen dieser Kooperation von Microsoft und EA haben die Köpfe hinter dem offiziellen Twitter-Account von Xbox Game Pass nun einen kleinen, unauffälligen Tweet verfasst.

Mit dem Wortlaut „Use the Force“ wird der 19. November 2020 angeteasert. Da sich Battlefront 2 bereits in den EA Play-Dienst befindet, gibt es also keinen Grund, wieso dieses Spiel damit gemeint sein könnte. Star Wars Squadrons ist ebenso wenig gemeint, da ihr hier jene Macht einfach nicht verwendet.

One week + one day = EA Play pic.twitter.com/92CbA78fhu — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 2, 2020

Wahrscheinlicher ist es deshalb, dass „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gemeint ist und wir mit Cal Kestis bald Dathomir, Kashyyyk und weitere Planeten auf der Xbox Series X/S oder der Wunschplattform unserer Wahl unsicher machen können mit dem Xbox Game Pass.

Passenderweise wäre dies rund ein Jahr nach dem Launch des Spiels, denn Fallen Order erschien am 15. November 2020 für die PS4, Xbox One und den PC.

Bedenkt jedoch, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Bestätigung gibt. Wenn sich die Annahme bewahrheiten sollte, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Schaut also regelmäßig vorbei, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.