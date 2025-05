Star Wars Andor weckt Neugier auf den originalen Rogue One Schnitt von Gareth Edwards

Die Star Wars-Serie „Andor“ hat für viele Fans einen bleibenden Eindruck hinterlassen und gilt bereits als eines der besten Inhalte des Franchise. Der Schöpfer Tony Gilroy hat es geschafft, über zwei Staffeln hinweg, einen der am wenigsten entwickelten Charaktere aus „Rogue One: A Star Wars Story“, Cassian Andor, in einen der heldenhaftesten Ikonen des Franchise zu verwandeln. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, da „Andor“ als Prequel zu einem Film dient, der selbst ein Prequel ist. Die Serie hat die Charaktere vertieft und ihnen eine neue Bedeutung verliehen, die viele Fans dazu bewegt hat, „Rogue One“ auf Disney+ erneut zu schauen.

Der Wunsch nach dem Originalschnitt von Rogue One

Warum ist der originale Schnitt von Rogue One so interessant? Viele Fans, die „Andor“ abgeschlossen haben, sind neugierig auf den ursprünglichen Schnitt von „Rogue One“, da die Serie eine ernstere und erwachsenere Tonlage bietet. Es ist bekannt, dass Gareth Edwards ursprünglich einen anderen Schnitt des Films hatte, bevor Tony Gilroy, der Showrunner von „Andor“, für Nachdrehs und Umschreibungen hinzugezogen wurde. Diese Änderungen führten zu einem Film, der sich von Edwards‘ ursprünglicher Vision eines düsteren Kriegsfilms unterschied.

Der wohl größte Unterschied liegt in der ursprünglichen Schlacht um Scarif, die umfangreicher und intensiver als in der finalen Version war. Ursprünglich war die imperiale Anlage auf Scarif über zwei Standorte verteilt, was eine ausgedehnte Schlacht über den Strand erforderte. Diese Szenen, gefilmt in Edwards‘ charakteristischem Guerilla-Stil, wurden bekanntlich aus dem Film geschnitten. Ebenso die Szene, in der Jyn Erso von einem TIE-Fighter überrascht wird, während sie die Todessternpläne übermittelt.

Edwards‘ ursprüngliche Vision und ihr Einfluss

Was war Gareth Edwards‘ ursprüngliche Vision für Rogue One? Edwards wollte einen realistischen Kriegsfilm schaffen, der die Grauzonen zwischen Gut und Böse beleuchtet. Auf der Star Wars Celebration 2015 beschrieb er seine Vision als „die Realität des Krieges“, wo gute Leute schlechte Dinge tun und umgekehrt. Diese Vision spiegelte sich in den frühen Konzeptzeichnungen wider, die eine Gruppe von Rebellen in einem dunklen, regnerischen Szenario zeigten.

Diese Elemente wurden letztlich nicht im finalen Film umgesetzt, doch „Andor“ hat viele dieser thematischen und stilistischen Töne aufgegriffen. Die Serie hat gezeigt, dass ein düsterer, erwachsener Ansatz bei den Fans gut ankommt und eine andere Perspektive auf das Star Wars-Universum eröffnet.

Die Rolle von Tony Gilroy

Wie hat Tony Gilroy Rogue One und Andor beeinflusst? Tony Gilroy spielte eine entscheidende Rolle bei den Nachdrehs von „Rogue One“ und brachte seine Erfahrung als Autor und Regisseur ein, um den Film zu einer abgeschlossenen Geschichte zu machen. Gilroys Einfluss ist auch in „Andor“ spürbar, wo er als Schöpfer und Showrunner fungierte. Seine Fähigkeit, komplexe, moralisch mehrdeutige Geschichten zu erzählen, hat Star Wars in eine neue Richtung gelenkt.

Während einige Fans immer noch neugierig auf den ursprünglichen Schnitt von „Rogue One“ sind, hat Gilroy bewiesen, dass seine Vision für das Franchise sowohl im Film als auch im Fernsehen erfolgreich ist. „Andor“ und „Rogue One“ ergänzen sich auf eine Weise, die die Charaktere und Themen von Star Wars vertieft und erweitert.

Gedanken zur Zukunft von Star Wars

Was können wir aus der Entwicklung von Rogue One und Andor lernen? Die Entwicklungen rund um „Rogue One“ und „Andor“ zeigen, dass es in der Welt von Star Wars Raum für verschiedene Erzählansätze gibt. Während der ursprüngliche Schnitt von „Rogue One“ nicht veröffentlicht wurde, hat die Diskussion darüber gezeigt, dass Fans offen für alternative Interpretationen und tiefere, komplexere Geschichten sind.

Star Wars hat sich mit „Andor“ und „Rogue One“ gewandelt und zeigt, dass das Franchise mehr als nur klassische Space-Operas bietet. Mit den fortwährenden Diskussionen über verschiedene Schnitte und Visionen bleibt Star Wars ein dynamisches und sich entwickelndes Universum.

Wie stehst du zu den verschiedenen Schnitten von „Rogue One“? Würdest du den ursprünglichen Schnitt gerne sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!