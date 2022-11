Star Wars Andor: Neuer Raumkampf lässt Fans ausflippen! Neue Jedi-Waffe?

Stimmt es also doch? Seit Beginn der neuen Serie Star Wars: Andor rätseln Fans über die Herkunft und Absichten der neuen Figur Luthen Rael, dargestellt von dem schwedischen Superstar Stellan Skarsgård, der schon im neuen „Dune“-Film mitspielt.

Anfangs gab es noch vor dem Serienstart erste Gerüchte darüber, ob er wohl als neuer Gegenspieler ins Universum eingeführt wird. Mit dem Start des Rogue One-Prequels wendet sich jedoch das Blatt und Luthens mysteriöser Charakter wurde als Verbündeter der Rebellen angesehen – dennoch blieben seine Absichten im Dunkeln.

Die aktuellen Folgen der ersten Staffel von „Star Wars: Andor“ bei Disney+ bringt scheinbar ein wenig Licht in seine Vergangenheit und bestätigt wohl eine beliebte Fan-Therorie: Ist Luthen Rael tatsächlich ein Ex-Jedi? Sein spektakulärer Weltraumkampf mit einer überraschenden neuen Waffe wird schon jetzt von begeisterten Fans gefeiert.

Wer ist Luthen Rael?

Die neue Figur im „Star Wars“-Universum wird von dem Schweden Stellan Skarsgård dargestellt und bliebt zunächst recht ungreifbar. Fest steht, dass der Artefakte-Händler wohl auf der Seite der Rebellen steht und mit seinem Gewand an einen Jedi erinnert, der als einer der wenigen Überlebenden der Order 66 in den Untergrund abgetaucht ist.

Dafür spricht auch, dass Luthen einen der Kristalle im Besitz hat, aus denen die Lichtschwerter der Jedi-Ritter gemacht werden. Weitere Easter-Eggs haben wir hier für euch erläutert.

In der besagten Episode erklärt schließlich Luthen Rael gegenüber dem für ihn als Spitzel arbeitenden ISB-Supervisor Lonni Jung (Robert Emms), das er alles für die Rebellion geopfert habe. Demnach kämpft er schon seit einigen Jahren gegen das Imperium und der Herrschaft des Imperators.

© Lucasfilm/Disney

Spektakuläre Weltraumschlacht enthüllt neue Waffe

In der vorletzten Folge „Tochter von Ferrix“ kommt es schließlich zu einem weiteren Höhepunkt in Sachen Luthen: Als er mit seinem Weltraumschiff in eine imperiale Kontrolle gerät, bleibt er zunächst cool und gelassen – nur um sich am Ende mit seinem kleinen Raumschiff dem übermächtigen imperialen Weltraumkreuzer samt den vielen umkreisenden Tie-Fightern mit geschickten Manövern zu befreien.

Dabei setzt er eine völlig neuartigen Waffe im „Star Wars“-Universum ein, die es so noch nie gab: Zwei gigantische Lichtschwerter, die sich rechts und links an den Seiten seines Raumschiffs befinden.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Finale von Andor Staffel 1 auf Disney+ nicht verpassen

Steckt Luthen etwa als genialer Kopf hinter den Anfängen der Rebellion gegen das Imperium? Klarheit dürfte hoffentlich die finale 12. Episode der ersten Staffel liefern, die am 23. November 2022 bei Disney+ gezeigt wird.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen