Stalker 2: Heart of Chernobyl sollte eigentlich im April erscheinen. Das ist relativ bald, aber daraus wird jetzt doch nichts. Die „Stalker 2“-Macher haben nun nämlich bekannt gegeben, dass sie ihren heiß erwarteten First Person-Shooter um sieben Monate verschieben. Das heißt, dass Stalker 2 erst im Dezember erscheinen wird.

Stalker 2 wurde verschoben und kommt jetzt erst im Dezember

Darum geht’s: Stalker 2 wurde verschoben. Ursprünglich hieß es, der Launch des lang erwarteten und von Fans heiß ersehnten Sequels werde am 28. April 2022 für Xbox Series X/S und den PC erfolgen. Aber jetzt sieht die Sache schon wieder ganz anders aus und wir haben einen neuen Releasetermin.

Stalker 2 kommt im Dezember: Die Menschen vom Stalker 2-Entwicklerstudio GSC Game World geben via Twitter bekannt, dass sie ihr Spiel um sieben Monate nach hinten verschieben. Als neuen Releasetermin geben sie jetzt den 8. Dezember 2022 an. Das heißt, dass ihr euch wohl oder übel noch eine ganze Weile gedulden müsst, bis es losgeht.

Wieso wurde geschoben? In dem Statement der Stalker 2-Macher heißt es, die Entscheidung sei deswegen gefallen, weil die zusätzliche Zeit benötigt werde, um die Vision zu vollenden und Stalker 2 in den Zustand zu bringen, den sie sich wünschen. Es handele sich bei „Stalker 2: Heart of Chernobyl“ um das bisher größte Projekt von GSC Game World und brauche entsprechend viel Tests und Feinschliff.

„Wir sind davon überzeugt, dass die Entwicklung so lange dauern sollte wie nötig, insbesondere bei einem Projekt wie unserem. Diese Entscheidung ist keine einfache, aber wir tun unser Bestes, um euch ein Spiel zu liefern, das den Erwartungen gerecht wird.“

Das wirkt auch angesichts der andauernden Coronavirus-Pandemie nicht allzu überraschend. In den letzten Jahren und Monaten sind jede Menge Spiele verschoben worden. In der Regel sollte das nicht nur den Spielen selbst, sondern auch den Menschen, die daran arbeiten, zugutekommen. Vorausgesetzt, dass das nicht bedeutet, dass sich einfach nur deren harte Crunchtime verlängert.

Hattet ihr euch schon frei genommen für Stalker 2? Was sagt ihr zur Verschiebung? Schreibt es uns in die Kommentare.