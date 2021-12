Stalker 2 bekommt nach massiver Kritik jetzt doch keine NFTs

Stalker 2: Heart of Chernobyl sollte eigentlich einige NFTs bekommen, das hatte das Entwicklerstudio gerade erst angekündigt. Aber dafür hagelte es innerhalb kürzester Zeit so viel Kritik, dass die Idee jetzt direkt wieder begraben wird. Die Macher*innen rudern zurück und versprechen, doch keine NFTs in ihr Spiel einzubauen.

Doch keine NFTs: Stalker 2-Macher rudern zurück

Darum geht’s: Vor Kurzem hatte das „Stalker 2“-Entwicklerstudio GSC Game World auf Twitter bekannt gegeben, mit Stalker 2 auch auf NFTs zu setzen. Dazu sollte ein eigenes Metaverse an den Start gebracht und ein NFT verlost werden, dessen Besitzer*in sogar ins Spiel eingescannt worden wäre.

Idee kam nicht gut an: Aber die Ankündigung stieß auf sehr wenig Gegenliebe. Im Gegenteil, es hagelte massive Kritik für diese Ankündigung, haufenweise Kommentare und ein regelrechter Aufschrei.

Mit Erfolg: Ziemlich genau 24 Stunden nach der Ankündigung folgte ein Statement, dass die Kritik laut und deutlich vernommen worden sei und GSC Game World komplett auf NFT-Boni für „Stalker 2“ verzichten werde.

Was sind NFTs überhaupt? NFT steht für Non-Fungible Token und das beschreibt eine Art Marke oder Bestätigung, dass ihr eine Transaktion vorgenommen habt, um spezielle Rechte an bestimmten Dingen zu erstehen, wie zum Beispiel an Bildern oder eben In Game-Items. Diese Transaktionsbestätigung, die ansatzweise einer Besitzurkunde ähnelt, aber keine ist (weil euch die damit verbundene Kunst eigentlich nie gehört), wird mit Hilfe von Blockchain-Technologie gespeichert.

Das soll besonders sicher und unabhängig sein, ergibt im Zusammenhang mit Videospielen aber nur begrenzt Sinn: Das In Game-Item wird in erster Linie immer Publishern und Entwicklerstudios gehören und das führt auch die vermeintliche Unabhängigkeit des Speicherorts Blockchain ad absurdum. Zusätzlich wird so auch noch Energie verbraucht, was die Umwelt belastet.

Wozu das alles? Der Hintergedanke dabei ist die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Allerdings müssen dafür erst einmal genug Leute davon überzeugt werden, dass so ein NFT wirklich wertvoll ist und etwas bringt. Wenn das klappt, kann es eventuell mit Wertsteigerung weiterverkauft werden. Aber irgendwer wird immer draufzahlen müssen und leer ausgehen, auch wenn am oberen Ende der Pyramide vielleicht irgendwer sehr viel Geld auf Kosten anderer verdient.

Wann kommt Stalker 2? Falls ihr jetzt, wo doch keine NFTs enthalten sein werden, wieder Lust auf „Stalker 2“ bekommen habt, könnt ihr euch schon mal den 28. April 2022 rot im Kalender markieren. Dann soll das Endzeit-Spiel für Xbox Series X/S und PC erscheinen.