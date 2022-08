SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake – Neuer Trailer auf THQ Nordic-Showcase gezeigt

THQ Nordic hat auf dem eigenen Showcase einen neuen Trailer zu SpongBob Schwammkopf: The Cosmic Shake gezeigt. Worum es in diesem Spiel geht, wann und für welche Plattformen es erscheint, zeigen wir euch in diesem Beitrag.

Worum geht es in The Cosmic Shake?

Im neuen Spiel zur Nickelodeon-Serie muss SpongeBob seine Freunde vor verschiedenen Gefahren retten. Sein bester Freund Patrick ist als ein Ballon immer mit von der Partie. Zusammen reisen sie durch sieben Wunschwelten, um ihre Freunde zu befreien.

In diesem Singleplayer-Abenteuer steuert ihr SpongeBob durch das gesamte Spiel, habt aber jederzeit Hilfe von eurem Ballon-Kumpel Patrick. Ihr trefft dabei auf bekannte Gesichter wie Thaddäus und Perla, die von ihren originalen Sprechern gesprochen werden.

Die Designs der Welten sind von der Serie inspiriert und zeigen Orte, die ihr aus eurer Kindheit kennt. Die Level könnt ihr mit Gleitern, Schlitten oder anderen Gadgets durchqueren. Eure Kostüme und deren Fähigkeiten helfen euch, Attacken auszuweichen und eure Gegner zu besiegen. Unter diesen Kostümen sind bekannte Charaktere wie zu Beispiel Urzeit-SpongeBob SpongeGa.

Wann erscheint The Cosmic Shake?

Erstmals angekündigt wurde das Spiel 2021 auf dem Showcase zum 10-jährigen Jubiläum von THQ Nordic. Auf dem Showcase 2022 wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht. Wann das Spiel genau erscheinen soll, ist noch unbekannt. Es kann aber bereits jetzt als physische Form, als auch digital bei allen gängigen Händlern vorbestellt werden.

THQ Nordic und Purple Lamp Studios haben bereits „SpongeBob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom“ entwickelt und veröffentlicht. Ob der neue Teil genauso gut ankommen wird wie sein Vorgänger, bleibt abzuwarten.

„SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake“ soll für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One, sowie für den PC und die Nintendo Switch erscheinen.