Horizon: Forbidden West erscheint offiziell eigentlich erst am 18. Februar. Wenn ihr keine Lust auf Spoiler habt, solltet ihr aber wohl jetzt schon Vorsicht walten lassen. Anscheinend sind nämlich die ersten PS4-Versionen des Blockbusters bereits im Umlauf.

Horizon: Forbidden West-Spoiler machen wohl jetzt schon die Runde

Darum geht’s: Das Sequel zum PS4-Megahit Horizon Zero Dawn heißt „Horizon: Forbidden West“ und erscheint nächsten Monat für PS4 und PS5. Genauer gesagt startet der Preload wohl am 11. Februar 2022 und der reguläre Launch-Termin liegt auf dem 18. Februar.

Horizon: Forbidden West – Macht Platz auf eurer PS5, das Spiel ist gigantisch!

Achtung, Spoiler! Wenn ihr zu den Menschen gehört, die am liebsten absolut gar nichts über eine Geschichte wissen, bevor sie sie erleben können, müsst ihr euch jetzt vielleicht schon in Acht nehmen. Zumindest, was „Horizon: Forbidden West“ angeht. Anscheinend befinden sich nämlich bereits einige Exemplare der PS4-Version im Umlauf.

Das bedeutet gleichzeitig auch unweigerlich, dass Menschen Szenen aus diesen frühen Fassungen ins Internet stellen. Im Klartext können euch also jetzt schon massive Spoiler zur Story, Screenshots oder sogar ganze Szenen und Entwicklungen über den Weg laufen, wenn ihr euch im Internet bewegt.

Sony geht dagegen vor, aber das gleicht natürlich einem Katz- und Maus-Spiel. Immerhin muss ein Video erst einmal hochgeladen werden, bevor es von Sony oder Entwicklerstudio Guerrilla entdeckt und anschließend eine Löschung beantragt werden kann. Da Sony mit Copryright-Takedowns reagiert, scheint es sich bei den Leaks auch tatsächlich um echte Spielszenen zu handeln.

Horizon Forbidden West: So unterschiedlich sind die Stämme im verbotenen Westen

Nicht nur Spoiler zur Story sind hier das Problem. Es könnte auch ein ganz schön falscher Eindruck vom Spiel entstehen, weil bei diesen Leaks mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch kein Day One Patch aufgespielt werden konnte. Das heißt, dass das Spiel sich deutlich von dem unterscheiden kann, was ihr am 18. Februar zu Gesicht bekommt. Am besten passt ihr also auf und freut oder ärgert euch nicht zu früh, falls ihr doch über solche PS4-Leaks stolpert.

Wie geht ihr mit Leaks und Spoilern um? Freut ihr euch, meidet ihr sie? Schreibt es uns in die Kommentare.