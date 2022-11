PS Plus: Wann kommen die neuen Extra- und Premium-Spiele?

PS Plus-Abonnent*innen kommen auch im November in den Genuss neuer Titel. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Essential, Extra oder Premium abonniert habt. Die Essential-Bonusspiele sind bereits seit einiger Zeit verfügbar, aber wann kommen die Neuzugänge im Premium/Extra-Angebot? Wir liefern die Antwort.

PS Plus Neue Spiele im November 2022: Wann geht’s los?

Die monatlichen PS Plus Essential-Titel werden jedes Mal mit Spannung erwartet, aber auch bei PS Plus Extra und Premium kommt immer mal wieder Bewegung ins Angebot. Wie zum Beispiel auch in diesem November wieder.

Welche Spiele im November 2022 neu bei PS Plus Extra und Premium hinzu kommen, könnt ihr in diesem PlayCentral-Artikel nachlesen. Einige der Highlights sind beispielsweise Tom Clancy’s Rainbow Six Siege oder The Elder Scrolls 5: Skyrim – Special Edition.

Wann kommen die Spiele? Am 15. November ist es soweit. Dann werden die neuen PS4- und PS5-Spiele zum Katalog von PS Plus Premium und PS Plus Extra hinzugefügt. Ihr müsst euch also nur noch bis morgen gedulden!

Um wie viel Uhr genau? Das hat Sony nicht offiziell bekannt gegeben. Normalerweise gehen aber zumindest die PS Plus Essential-Spiele immer gegen 12 Uhr mittags online. Wenn ihr nachmittags reinschaut, könnten sie also schon verfügbar sein.

Darum geht’s: Bei PS Plus bekommt ihr nicht nur Zugriff auf die Multiplayer- und Online-Funktionen eurer PS4 und PS5, sondern könnt obendrein auch noch einige Spiele spielen und manche sogar behalten. Es gibt drei Abstufungen:

PS Plus Essential: Gibt euch die Standardfunktionen und jeden Monat eine kleine, aber feine Spiele-Auswahl. Für diese Extra-Titel müsst ihr nicht nochmal bezahlen, ihr dürft sie aber behalten.

Gibt euch die Standardfunktionen und jeden Monat eine kleine, aber feine Spiele-Auswahl. Für diese Extra-Titel müsst ihr nicht nochmal bezahlen, ihr dürft sie aber behalten. PS Plus Extra: Ihr bekommt zusätzlich auch noch Zugriff auf einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die könnt ihr herunterladen, aber nicht behalten.

Ihr bekommt zusätzlich auch noch Zugriff auf einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen. Die könnt ihr herunterladen, aber nicht behalten. PS Plus Premium erweitert diesen Katalog noch um PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spiele, die ihr zum Großteil ebenfalls herunterladen könnt. PS3-Spiele lassen sich allerdings nur streamen.

Auf welche neuen PS Plus-Spiele freut ihr euch am meisten? Welche PS Plus-Version nutzt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.