PS Plus: Das sind die Spiele für Premium und Extra im November 2022

Nach der neuen Welle an Essential-Games für den November 2022, folgen nun auch die Spiele für das PlayStation Plus Premium- und Extra-Abo. Mit dabei sind wieder viele Klassiker, die das Herz von Gamer*innen höher schlagen lassen.

Um die Games kostenlos spielen zu können, benötigt ihr mindestens ein PS Plus Extra-Abo. Hier nochmal alle drei Abo-Klassen in der Übersicht:

Mit dabei sind wieder verschiedene Klassiker, wie „Ratchet & Clank“ sowie das Fantasy-Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ebenfalls mit von Partie sind die Kingdom Hearts-Reihe und das atmosphärische Adventure What remains of Edith Finch.

Alle neuen Games für PS Plus Extra- und Premium

Neue PS Plus Premium Classics

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank 2: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Wann erscheinen die neuen PS Plus Extra- und Premium-Games? Sony stellt die Spiele am 15. November 2022 in die PS Plus-Bibliothek. Ihr könnt die Titel entweder streamen oder in eure Bibliothek herunterladen.

Entgegen dem Essential-Abo müsst ihr die Spiele nicht binnen eines Monats aktivieren, um sie in eure Spielebibliothek aufzunehmen. Allerdings sind die Extra- und Premium-Titel nicht ewig in der PS Plus-Bibliothek enthalten. So gilt auch hier: Im besten Fall schnell zum Controller greifen!