PS Plus Oktober 2022: Zeitplan für die Bekanntgabe & Veröffentlichung

Der September neigt sich langsam dem Ende zu und der Oktober steht schon vor der Tür. Das bedeutet auch, dass alle User, die mindestens ein PS Plus Essential-Abo abgeschlossen haben, schon bald die neuen monatlichen Spiele herunterladen können. Bei der Vorstellung und Veröffentlichung folgt Sony seit jeher einem festen Zeitplan, weshalb wir ziemlich genau abschätzen können, wann es soweit sein wird.

Wie immer müsst ihr die Spiele nach der Veröffentlichung manuell eurer Bibliothek hinzufügen, damit ihr sie herunterladen und spielen könnt. Einmal hinzugefügt, bleiben sie immer in eurer Bibliothek und können genutzt werden, solange ihr ein aktives Abonnement habt.

PS Plus Oktober 2022

Sony veröffentlicht die Spiele immer am ersten Dienstag des Monats. Am Mittwoch in der Woche davor werden die jeweiligen Titel vorgestellt. Für die Spiele von PS Plus Oktober 2022 errechnen sich demnach folgende Daten:

Vorstellung: Mittwoch, 28. September 2022

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr

Veröffentlichung: Dienstag, 4. Oktober 2022

Wie immer findet ihr die Spiele im PS Plus-Tab eurer PS4 oder PS5 und über die PlayStation-App. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten wurden die monatlichen Spiele für den Oktober 2022 bisher noch nicht vorab geleakt. Bis zur offiziellen Vorstellung sind aber auch noch ein paar Tage Zeit.

Schnappt euch noch die Spiele aus dem September

Ab Dienstag, dem 4. Oktober 2022 sind die neuen Spiele also voraussichtlich verfügbar. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass ihr euch nur bis dahin die Spiele aus dem September sichern könnt. Folgende Spiele sind zur Zeit für Abonnent*innen ohne zusätzliche Kosten verfügbar:

Fügt die Spiele euerer Bibliothek hinzu, solange sie verfügbar sind. Ihr müsst sie nicht direkt herunterladen, sondern könnt sie euch für einen späteren Zeitpunkt vormerken.