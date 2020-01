The Witcher (Serie) - Erwartet uns mit Nightmare of the Wolf der Animationsfilm zur Serie?

Ein Animationsfilm im „The Witcher“-Franchise? Klingt zunächst ungewohnt, soll laut aktuell bestehenden Gerüchten jedoch in der Entstehung sein. Sogar einen Titel hat das vermeintliche Netflix-Projekt bereits: „The Witcher: Nightmare of the Wolf“.

Wem die aktuelle Erfolgsproduktion The Witcher aus dem Hause Netflix zu realistisch erscheint und sich bei Kampfszenen oder gruseligen Monstern lieber hinter seinem Kissen versteckt, kann mit „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ möglicherweise bald die animierte Version der Hexer-Serie genießen – zumindest lassen einige Indizien darauf schließen.

Animationsfilm Nightmare of the Wolf

Schon vor Start von „The Witcher“ existierten Munkeleien, dass wir eventuell mit einer animierten Ausformung der Geschichte rund um Geralt von Riva rechnen können. In der sogenannten Writers Guild of America West (WGA) ist nun ein Eintrag aufgetaucht, der diese Vermutungen bestätigen könnt.

Ein Filmprojekt mit dem Namen „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ taucht darin auf, als Quellmaterial werden die Bücher von Andrzej Sapkowski angegeben und als Drehbuchautor Beau DeMayo genannt. Wer DeMayo ist? Nun ja, in der ersten Staffel von „The Witcher“ war der Amerikaner als Schreiberling der dritten Episode mit dem Namen Verrätermond (Original: „Betrayer Moon“) verantwortlich.

Serien-Produzent feuert Gerüchteküche an

Dass dieser nun an einer animierten, filmischen Version von „The Witcher“ beteiligt sein soll, ist nicht allzu weit hergeholt, immerhin äußerte der Produzent Tomek Baginski der Hexer-Serie vor nicht allzu langer Zeit, dass sie interessante Überraschungen zwischen den einzelnen Staffeln planen, er aber nicht sagen wollte, was genau passieren wird.

Dem voraus gehen bereits einige andere Gerüchte und eine weitere Aussage von Baginski, die direkt auf die Frage nach einem animierten „The Witcher“ folgte:

„Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber wer weiß, ob wir The Witcher nicht in diesem Stil sehen werden. Dies sind jedoch Dinge, über die ich im Moment lieber nicht zu viel sprechen möchte.“

Zwar hat der „The Witcher“-Produzent damit noch keine offizielle Verbindung zu dem Projekt „Nightmare of the Wolf“ hergestellt, allzu unwahrscheinlich scheint der Gedanke jedoch nicht zu sein. Wir sind jedenfalls gespannt, was Netflix in Zukunft ankündigen wird und ob sich das Gerücht der animierten „The Witcher“-Serie bewahrheitet.

