The Witcher (Serie) - Die Hexer-Show hat mehr Ähnlichkeit mit The Mandalorian als gedacht

Die beiden neuen TV-Serien „The Witcher“ und „Star Wars: The Mandalorian“ haben sich recht bald zum Publikumshit entwickelt. Trotz der großen Unterschiede, zeigen beide Serien überraschend einige Parallelen auf. Ein Reddit-User liefert nun den Beweis.

Da kommt selbst der HBO-Serienhit „Game of Thrones“ nicht heran: Die beiden neuen TV-Serien The Witcher auf Netflix und Star Wars: The Mandalorian auf Disney Plus haben sich kurz nach ihrem jeweiligen weltweiten Start Ende 2019, mit je rund 100 Millionen Zuschauern allein in den USA, zu absoluten Publikumshits entwickelt.

Auch wenn die beiden erfolgreichen Serien auf dem ersten Blick nicht viel gemein haben zu scheinen, zeigt Reddit-User Radonda nun doch überraschende Parallelen auf.

The Witcher vs. The Mandalorian

Demnach handelt es sich bei „The Witcher“ und „The Mandalorian“ nicht nur um zwei qualitativ hochwertige Serienproduktionen, die bereits frühzeitig jeweils um eine zweite Staffel verlängert worden. Auch steht jeweils ein starker Protagonist im Mittelpunkt, der eher unfreiwillig zum Ziehvater eines Adoptivkinds wird.

Die Rede ist unverkennbar von Hexer Geralt von Riva und seiner Ziehtochter Ciri aus „The Witcher“ sowie dem Kopfgeldjäger und The Child, besser bekannt als Baby Yoda in „Star Wars: The Mandalorian“. Beide verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten, und müssen mit aller Macht vor gefährlichen Gegnern geschützt werden.

Einen nicht unerheblichen Unterschied zwischen Ciri und The Child gibt es dennoch: Während Baby Yoda im Sturm die Herzen der Fans eroberte und bereits fest zur Popkultur gehört, ist es in der „The Witcher“-Serie vielmehr der Bardensong „Toss A Coin To Your Witcher“ von Rittersporn, der zum viralen Ohrwurm und im Netz mit zahlreichen Fan-Versionen geehrt wurde.

